Yaz kurslarında tiyatro gösterisi Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yazkurslarına katılan çocukların sergilediği ‘Ah Şu Büyükler’ isimli oyunu sergilendi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yazkurslarına katılan çocukların sergilediği ‘Ah Şu Büyükler’ isimli oyunu sergilendi.

Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kursları kapsamında çocuklara yönelik olarak düzenlenen tiyatro kursuna katılan öğrencilerin hazırladığı ’Ah Şu Büyükler’ isimli oyun Belediye Konferans Salonu’nda sergilendi.

Programa katılan Başkan İskender Yıldırım program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Yıldırım yaptığı konuşmada "Emeği geçen hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. kültür ve sanata desteğimiz ve etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

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