Yaz Kur'an kursu öğrencilerinden çevre temizliği duyarlılığı

Temizlik İşleri Müdürlüğünce başlatılan temizlik kampanyasına "Sosyal sorumluluk projesi" kapsamında Şirinkuyu Camii'nde Kur’an'ı Kerim eğitimi alan öğrenciler kolları sıvayarak ekiplere destek verdi.

Öğrenciler, temiz bir çevre anlayışının oluşması amacıyla Şirinkuyu Mahallesi'nde bulunan cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda çevre temizliği yaptı.

Mesai mefhumu gözetmeksizin ilçe genelinde temizlik çalışmalarına önem verdiklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Metin Çokzaman, "Ekipler olarak her zaman olduğu gibi sahada temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelinde çevre temizlik kampanyası başlattık. Ekiplerimiz, mahallelerimiz olmak üzere sokak ve parklarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bugün de müftülüğümüze bağlı eğitmenlerin talebi üzerine öğrencilerimizin ‘sosyal sorumluluk projesi’ kapsamında çevre temizliğinin önemini anlatmak ve toplumun bu konuda duyarlı olmasını sağlamaktı. Öğrencilerimizle birlikte sokak, cadde ve parklarda çalışma yaptık. Bu anlamda bizlere ve vatandaşlarımıza karşı her bireyin insanlık görevi olan temizliği aşılaması gerekiyor."

Toplumun çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini belirten Kur'an kursu öğrencisi Mahmut Saygın, "Dünyanın en zor işini yapan temizlik görevlilerimizin yaptığı fedakârlığı topluma aşılamak amacıyla bugün aldığımız ‘sosyal sorumluluk projesi’ kapsamında temizlik dersimizi uygulamalı olarak görmek için beden temizliğinin yanı sıra çevrenin de temizliğine önem vermek amacıyla ekiplerle birlikte temizlik çalışmalarına katıldık. Gerçekten bu işi gece gündüz demeden yürüten büyüklerimizin yaşadığı sıkıntıları bizde görme fırsatı bulduk, toplumun bu anlamda daha duyarlı davranarak çevre temizliğine dikkat etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.