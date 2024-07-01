Yaz Kur’an kursları yoğun ilgiyle başladı! Van'da camiler çocuk neşesiyle doldu taştı

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da okulların tatil olmasıyla beraber başlayan yaz Kur'an kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Minik çocukların İslam dinini ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri için gittikleri camiler adeta şenlendi. Yaz tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarını dinlerini öğrenmeleri için cami ve Kur'an kurslarına göndermeye başladılar. İl Müftülüğü tarafından kent merkezi, ilçe ve mahallelerde açılan kurslara katılan öğrenciler; Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, temel dini bilgiler ve güzel ahlak gibi konularda eğitim alıyor. 16 Ağustos tarihine kadar sürecek eğitimlerde çocuklara özel sosyal aktiviteler de düzenlenecek.

“Bütün çocuklarımızı camilere bekliyoruz”

İHA muhabirine konuşan Yeni Nurşin Cami İmam Hatibi Kasım İlbay, yaz Kur'an kursunun hayırlı olmasını diledi. Kursların toplam 7 hafta süreceğini ifade eden İlbay, “Yeni Nurşin Camisi’nde 5 görevlimizle beraber bu görevi sürdüreceğiz. Her yaz kursunda olduğu gibi bu yaz da Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, ahlak ve etkinlik dersleri olmak üzere günlük 4 saat ders görecekler. Bu yılın ilk gününde ilgi çok yoğun, ikinci günde daha fazla bir kalabalık olacaktır. Buradan anne ve babalara sesleniyoruz; çocuklarınızı mutlaka camilere gönderin” dedi.

Yaz Kur'an kurslarına katılan minikler ise kursta Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanı sıra akranlarıyla çeşitli oyunlar oynadıklarını ve etkinliklere katıldıklarını söyledi.