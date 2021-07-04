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Gündem Yaz Kur'an kursları yarın başlıyor
Gündem

Yaz Kur'an kursları yarın başlıyor

Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 10:35:00 -
Yaz Kur'an kursları yarın başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları yarın başlıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, yurt genelinde yarın başlayacak Kur'an kursları kayıtları 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.

4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

 

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