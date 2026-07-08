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Aktüel Yaz Kur'ân Kursları Öncesi HAYDER'den İlim Talebelerine Ücretsiz Eğitim Desteği
Aktüel

Yaz Kur'ân Kursları Öncesi HAYDER'den İlim Talebelerine Ücretsiz Eğitim Desteği

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Yaz Kur'ân Kursları Öncesi HAYDER'den İlim Talebelerine Ücretsiz Eğitim Desteği

Türkiye ile birlikte 3 kıta 40 ülkede birçok insanî yardım faaliyetine imza atan Hoca Ahmet Yesevi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (HAYDER), yaz Kur'ân kursları başlarken ilim talebelerine yönelik ücretsiz eğitim desteğini sürdürüyor.

HAYDER’in kuruluşu olan Mahmud Efendi Hazretleri İlmî Araştırmalar Merkezi (MEFHAR) bünyesinde hazırlanan Kur'ân-ı Kerîm Elif Bâ'sı ile Soru ve Cevaplı Temel Dinî Bilgiler eserleri, dernek temsilcilikleri aracılığıyla Türkiye'nin farklı illerindeki öğrencilere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Yaz Sezonunda Din Eğitimine Katkı Sağlıyor

Yaz döneminde camilerde, Kur'ân kurslarında ve çeşitli eğitim merkezlerinde gerçekleştirilecek dinî eğitimlere katkı sunmayı amaçlayan çalışma kapsamında, Kur'ân-ı Kerîm okumayı öğrenen çocuklar ile temel dinî bilgilerini geliştirmek isteyen öğrencilere kaynak eser desteği sağlanıyor.

MEFHAR tarafından hazırlanan eserlerin, hem ilk seviyede Kur'ân-ı Kerîm eğitimine başlayan öğrenciler hem de temel dinî bilgilerini sistemli şekilde öğrenmek isteyenler için kaynak olarak kullanılması hedefleniyor.

 

Talepler HAYDER Temsilciliklerinden

Ücretsiz eserlerden faydalanmak isteyen ilim talebeleri İstanbul, Bursa, Ankara, Konya ve Denizli'deki temsilciliklere başvurabiliyor veya +90 212 923 1 923 numaralı HAYDER İletişim Merkezi üzerinden bilgi edinebiliyor.

Ayrıca, hayırseverlerin yapacağı bağışlarla sahih dinî eserlerin daha fazla öğrenciye ücretsiz olarak ulaştırılması hedefleniyor.

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