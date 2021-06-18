Koronavirüs salgını öncesinde her yıl Kur’an-ı Kerim kurslarında binlerce çocuk Kur’an-ı Kerim öğrenirdi. Geçtiğimiz yıl koronavirüs edeniyle sadece online olarak devam eden yaz Kuran kursları bu yıl hem online hem de yüz yüze şeklinde eğitimlerine devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaz Kur’an kursu başlama tarihleriyle ilgili açıklama yapıldı. İşte merak edilen haberin detayları…

Yaz Kuran kursları ne zaman başlayacak 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘2021 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları’ belirlendi. Buna göre bu sene yaz Kur’an kurslarına yönelik alınacak hazırlıklar ve tedbirlere yönelik çalışma esasları 81 İlin Müftülüklerine gönderildi. 2021 yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 05 Temmuz-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılması planlanırken başvurular, 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, Kur’an kursları veya ‘www.diyanet.gov.tr’ üzerinden yapılabilecek.