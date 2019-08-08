Yaz Kur’an Kursları final programı Sinop’un Erfelek ilçesinde Yaz Kur’an Kursları final programı düzenlendi.

Sinop’un Erfelek ilçesinde Yaz Kur’an Kursları final programı düzenlendi.

Erfelek İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programa 200 yakın öğrenci katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Erfelek Müftüsü Mikail Özkan, Yaz Kur’an Kurslarında görev yapan din görevlilerine teşekkür ederek gençlerin öğrenmiş oldukları manevi değerleri unutmamaları konusunda gerekli tembihlerde bulundu.

Daha sonra Kur’an kursu öğrencileri tarafından ilahiler ve Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Programın sonunda tüm çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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