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Yaz konserleri ardından unutulmayacak hatıralar bırakarak son buldu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaz boyunca İncilipınar ve Adalet Parkı’nda düzenlediği yaz konserlerinin finali Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının düzenlediği muhteşem konserler ile son buldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:39
Yaz konserleri ardından unutulmayacak hatıralar bırakarak son buldu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaz boyunca İncilipınar ve Adalet Parkı’nda düzenlediği yaz konserlerinin finali Büyükşehir Belediyesi Konservatuarının düzenlediği muhteşem konserler ile son buldu.


Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarının müzisyen ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilen programın finalinde Büyükşehir Belediye Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Selim Öztaş şefliğinde düzenlenen Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Karma Topluluğu, konsere gelen seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaz konserlerinin final programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Ertelenen konser Eylül ayı içerisinde yapılacak


Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, konserlerin yaz boyunca devam ettiğini belirterek, “Saz üstatlarımıza, Konservatuarımızın çok değerli sanatçılarına ve emeği geçen kıymetli hocamız Selim Öztaş’a ayrıca çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gökoğlan, geçtiğimiz haziran ayında yapılması planlanan ama hava şartları nedeniyle gerçekleşemeyen Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korolarının yılsonu konserlerinin Eylül ayı içerisinde gerçekleşeceği müjdesini de verdi.



Vatandaşlar kültür sanat etkinliklerini çok sevdi


Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından İncilipınar ve Adalet Parkı’nda düzenlenen programlara katılan vatandaşlar Yaz Konserlerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtirken Aydemir Arabacı ”İzmir’den yaz konserlerinin finali için buraya geldim. Daha önce ben de Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı öğrencisiydim. Uzaktan yaz konserlerini takip ediyordum. Finalini izlemek için geldim. 9 aylık eğitim sonrası öğrenciler kendilerini yaz konserlerinde ifade ediyor.Denizli halkı bunun kıymetini bilsin.” şeklinde duygularını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:39
  1. konser
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