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Yaşam Denizli'de korkutan fabrika yangını: Siyah dumanlar kenti kapladı
Yaşam

Denizli'de korkutan fabrika yangını: Siyah dumanlar kenti kapladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Denizli'de korkutan fabrika yangını: Siyah dumanlar kenti kapladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan yükselen yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve kentin birçok noktasından net bir şekilde görüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kale Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok yerinden görülüyor.

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