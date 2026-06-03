Denizli'de korkutan fabrika yangını: Siyah dumanlar kenti kapladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan yükselen yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve kentin birçok noktasından net bir şekilde görüldü.