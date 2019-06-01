Yaz için harika serinletici içecekler | Smoothie

Smoothie, içerisinde çeşitli meyvelerin, yağlı tohumların, yulafın ve bazende yoğurdun karıştırıldığı bir tür yoğun içecek. Kendi zevkinize göre kominleyebileceğiniz, tüketmesi kolay bir yoğunluğa sahip. Ara öğünlerde içtiğinizde tok tutma etkisi var. Günlük meyve ve tatlı ihtiyacınızı gidermeye yardımcı. Kolay sindirimiyle mide ve bağırsaklara rahatlık sağlayacak bir kurtarıcı bir besin. Soğuk olması ve tatlı yapısıyla ünü dünyayı aşan smoothie tariflerine bir göz atalım.

Dondurulmuş meyvelerden oluşan tarif

- Dondurulmuş 2 adet muz

- Dondurulmuş 8 adet çilek

- Dondurulmuş 10 adet frambuaz

- Ortalama 1 bardak süt

- Hindistan cevizi tozu

Bütün meyveleri ve sütü çırpıcıya koyarak karıştırın. Sütü kontrollü eklemenizde fayda var. Her meyve boyutu aynı olmayacağı için çok katı ya da çok sıvı bir içecek oluşmasını istemeyiz. Üzerine hindistan cevizi serperek tüketebilirsiniz.

Tok tutan yulaflı tarif

- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

- 1 su bardağına yakın soğuk süt

- Dondrurulmuş 1 adet muz

- İsteğe göre tarçın ya da çikolata rendesi

Yulafları 1 saat önceden yarım su bardağı süt ya da suya koyarak şişmesini sağlayın. Donmuş muz ve sütü çırpıcıda harmanlayıp üzerine şişmiş yulafı ekleyin. Çok az ezilmesini sağlayıp üzerine tarçın ya da çikolata rendesiyle tüketebilirsiniz.

Yoğurt ve meyvelerle yapılan tarif

- Taze orman meyveleri

- 1 adet muz

- Hindistan cevizi

- Yulaf

- Buz

- Bal

Bütün meyveleri, hindistan cevizi, bal ve buzu çırpıcıda karıştırarak üzerine yulaf ekleyerek yoğunluğunu ayarlayın.

Kendiniz bir tarif oluşturmak istiyorsanız;

- İstediğiniz meyveler

- Süt veya yoğurt

- Yulaf, kuruyemiş, chia tohumu gibi tok tutan ve yoğunlaştırıcılar

- Özgünleştirmek ve damak tadınıza oturtmak için tarçın, hindistan cevizi, çikolata rendesi, meyve parçalarıyla çeşitlendirebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun..