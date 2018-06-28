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Yaz hastalıkları nelerdir?

Yaz aylarında çeşitli faktörlerle hastalanma ihtimali çok yüksektir. Havaların ısınmasıyla bünyenin zorlanmasından kaynaklanan ve genelde yazın sık sık kendisini belli eden birkaç rahatsızlık vardır.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:02
Yaz hastalıkları nelerdir?

1 - HALSİZLİK VE BAŞ AĞRILARI:

Yazın sıcak havanın etkisiyle vücudun rutin işlevlerini yerine getirememesi baş ağrısına yol açar. Sıcak hava ile birlikte sık sık tansiyon düşer. Bu durum da en çok baş ağrısı olarak kendisini belli eder.

Sıcaklar kulak ve diş ağrısı, ayak tabanında ve eklem yerlerinde de ağrılara yol açabilir. Vücudun belirli bölgelerindeki ağrılar kendilerini o an ve o noktada belli etmek yerine baş ağrısı olarak gösterirler. Bu ağrılar halsizlik olarak tüm yaz devam edebilir. Halsizlik ve baş ağrısını engellemek için vucudu zorlamamak için bol su içilmelidir.

Kronik bir rahatsızlığınız yoksa hafif ağrı kesicilerle bu rahatsızlıklardan kurtulabilirsiniz. Ağrı kesiciyi birkaç kez denemenize rağmen ağrılarınızda bir hafifleme olmazsa mutlaka doktorunuza görünmeniz gerekir. Bu ağrıları önlemek, vücudunuzu halsiz düşürmemek için yaz aylarında kafeinli içeceklerden ve kızartmalardan uzak durunuz.

2 - YÜKSEK ATEŞ VE KAŞINTI:

Yaz aylarıyla birlikte ortaya çıkan sinek türleri özellikle pozitif grubu kana sahip olanlar için ciddi bir hastalık sebebidir. Sürekli ısırılan vücut yaz boyunca kaşınır.

Ara ara yüksek ateş görülür. Çeşitli sinek ve böcekler başta kaşıntı olmak üzere nadiren de yüksek ateşe sebep olurlar. Bu hastalıktan korunmak için ufak ayrıntılara dikkat etmek gerekir. Gece sinekliğin takılı olmadığı özellikle ışığın açık olduğu odalarda camlar açık bırakılmamalıdır. Çöp kutularının ağzı kapalı tutulmalıdırı.

Yiyecekler buzdolabında ya da saklama kaplarında muhafaza edilmelidir. Özellikle şekerli gıdalar yarım ve açıkta bırakıldıktan sonra yenmeye devam edilmemelidir. Piknik alanlarında mutlaka sinek kovucu spreyler kullanılmalıdır.

Yaz boyunca vücut sık sık kontrol edilmeli; ısırılan bölgede bir karartı ya da uzun süreli kabarıklık varsa mutlaka doktora gidilmelidir.

3 - GÜNEŞ ÇARPMASI:

Güneşin uzun süre vücuda temasıyla tansiyon düşer ve gözler kararır. Bu durumu yaşamamak için güneş koruyucu kremler ve şapkalar kullanmak gerekir. Olabildiğince pamuklu kıyafetler tercih edilmeli; güneş çarpması minimuma indirilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 14:02
  1. Ağrı
  2. sağlık
  3. yaşam
  4. yaz hastalıkları
  5. baş ağrısı
  6. halsizlik şikayeti

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