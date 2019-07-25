Yaz mevsiminin ortasındayken bile halsizlik, gözlerde yanma, burun akıntısı ile karşılaşıyorsanız dikkat! Havanın ısındığı, doğanın canlandığı, güneşin yüzünü gösterdiği bu aylar alerjinin de habercisi... Bahar alerjisi ya da saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinit çoğu zaman soğuk algınlığı ile karşılaştırılabiliyor. Peki yaz gribi nedir? Yaz giribi nasıl geçer?

Yaz Gribi Nedir?

Yaz gribi; burun akması, sesin kısılması, ateş, terleme gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalık çeşididir. Bu grip hastalığı, sıcaklardan dolayı vücuttaki sıvının azalması ya da klima altında fazla kalınması sonucunda solunum yollarının kötü etkilenmesi nedeniyle görülebilir. Kış gribinin aksine bulaşıcı değildir ve bu nedenle o zaman kullandığınız ilaçları kullanmamanız gerekir. Ağrı kesici ya da ateş düşürücü ilaçları tercih edebilirsiniz.

Yaz gribi nasıl geçer?

Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında gribe yakalanmak zor bir durum. Tatil planı yaptığımız ana denk gelirse bu durum bizim için hiç te çekilmez bir hal alabilir. Düşünsenize; tatildesiniz ve eğlenmeniz gerekirken siz burun akıntısı veya ateşli halsiz bir şekilde yatıyorsunuz. Yaz gribi nasıl geçer sorusunun yanıtına ulaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Yaz gribine yakalandıysanız;

Öncelikle aile hekimine veya uzman bir doktora başvurabilirsiniz.

Bol bol su tüketmek gripten korunmak için ve bu hastalığı atlatmak için en önemli yöntemlerden bir tanesidir. Araştırmalarımıza göre vücudumuzdaki ısı düzenlemesi için bir gün içerisinde 2 litre su tüketilmelidir.

Bitkisel tedavi ile yaz gribinin geçmesini istiyorsanız; ıhlamur ve ada çayının bu hastalık üzerinde büyük etkisi gözükür.