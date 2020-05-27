Yaz geldi klimaya rağbet arttı
Havaların ısınmasıyla birlikte klima satışlarında da yükseliş gözleniyor.
Akit Ekonomi
Haziran, temmuz ve ağustos aylarında satışların tavan yapacağı öngörülüyor. Vatandaşlar tarafından yüzde 40 enerji tasarrufuna imkân veren A++ sınıfı ve inverter kompresörlü klimalar tercih ediliyor.
Fiyatlar cep yakıyor
İklimlendirme ve havalandırma ürünlerinin yanlarına yanaşılmıyor. Gerek dolar kurunda sert dalgalanmalar yaşanması gerekse Corona virüsünden (Covid-19) dolayı küresel ticaretin yavaşlaması bu ürünlerin fiyatlarını sürekli arttırıyor.
Yerli klimaya ilgi yoğun
İthal klimalar dudak uçuklatıyor. Zira fiyatlar 6 bin liradan başlıyor, 14 bin liraya varıyor. Yerli klimalar daha uygun olup bin 500 lira ila 5 bin liradan satışa sunuluyor.
Covid-19’dan ötürü sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlar, ithal ürünlerin fiyatlarını pahalı buluyorlar. Son dönemde yerli ve ikinci el ürünler de arananlar listesine girdi.