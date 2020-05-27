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Ekonomi

Yaz geldi klimaya rağbet arttı

Havaların ısınmasıyla birlikte klima satışlarında da yükseliş gözleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:37:00 -
Yaz geldi klimaya rağbet arttı

 Akit Ekonomi 

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında satışların tavan yapacağı öngörülüyor. Vatandaşlar tarafından yüzde 40 enerji tasarrufuna imkân veren A++ sınıfı ve inverter kompresörlü klimalar tercih ediliyor.

Fiyatlar cep yakıyor

İklimlendirme ve havalandırma ürünlerinin yanlarına yanaşılmıyor. Gerek dolar kurunda sert dalgalanmalar yaşanması gerekse Corona virüsünden (Covid-19) dolayı küresel ticaretin yavaşlaması bu ürünlerin fiyatlarını sürekli arttırıyor.

Yerli klimaya ilgi yoğun

İthal klimalar dudak uçuklatıyor. Zira fiyatlar 6 bin liradan başlıyor, 14 bin liraya varıyor. Yerli klimalar daha uygun olup bin 500 lira ila 5 bin liradan satışa sunuluyor.

Covid-19’dan ötürü sıkıntılı günler yaşayan vatandaşlar, ithal ürünlerin fiyatlarını pahalı buluyorlar. Son dönemde yerli ve ikinci el ürünler de arananlar listesine girdi.

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