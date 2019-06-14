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Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği | Favori lezzet milkshake

Yaz aylarıyla birlikte, üzerinize bir rahavet oturuyorsa ve serinlemek için bir şeyler arıyorsanız milkshake tam da size göre..

14 Haziran 2019 Cuma 15:10
Yaz aylarının vazgeçilmez içeceği | Favori lezzet milkshake

Yazın serinlemek için buz gibi bir tarif arıyorsanız, doğru yazıyı okuyorsunuz. Yapımı oldukça basit ve lezzeti dillere dolanmış bir lezzetin tarifini sizler için derledik.

Malzemeler

  • 6 top vanilyalı dondurma
  • 1 adet muz
  • 1 su bardağı ahududu
  • 1 su bardağı süt

Süslemek için;

  • Kremşanti

serinletici içecek tarifi - milkshake nasıl yapılır

Yapılışı

Öncelikle meyvelerin donmuş, sütün ise soğuk olması gerekir. Bu tarifin kolay olmasının sebebi, zamanla dolapta sevdiğiniz meyveleri dondurup istediğinizde çıkarıp 5 dakikada yapıyor olmanız.

Blender haznesinin içerisine muzu keserek koyun. Muz kıvam artıracaktır. Her tarifte kullanmalısınız.

Ardından ahududu ve dondurmayı koyup, kontrollü şekilde sütü ekleyin. Kıvamını kendi zevkinize göre ayarlayın. Havaların sıcak olması sebebiyle fazla sıvı hazırlamamaya alışın. Çünkü bir süre sonra zaten eriyecektir.

Bütün malzemelerin eşit şekilde karıştığından emin olduğunuzda bardaklara koyup, kremşantiyle süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:10
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