0553 313 94 23

Yaz aylarında kilo kontrolü ile ilgili 5 altın kural

Havaların ısınmasıyla birlikte vücutta artan su kaybını telafi etmek ve kilo kontrolü sağlamak için su tüketiminin önemini hatırlatan Diyetisyen Işın Sayın, yaz ayları boyunca sağlıklı beslenmenin 5 ipucunu paylaştı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:23
Yaz aylarında kilo kontrolü ile ilgili 5 altın kural

Havaların ısınmasıyla birlikte vücutta artan su kaybını telafi etmek ve kilo kontrolü sağlamak için su tüketiminin önemini hatırlatan Diyetisyen Işın Sayın, yaz ayları boyunca sağlıklı beslenmenin 5 ipucunu paylaştı.


Herkes yaza doğru tatil için zayıflamaya başlar fakat yazın tatillerde artık kiloları kimse düşünmez ve dilediğini yiyip içme sezonu açılır. Bu yüzden genelde tatil dönüşü vermiş olduğu kiloları geri alanlar ve yazın kilolarını her daim kontrol altına almak isteyenlere QNET Diyetisyeni Işın Sayın önerilerde bulundu.



Yaz meyvelerine dikkat


Öncelikle yazın baştan çıkartıcı yaz meyvelerine dikkat edilmesi gerektiğini ve meyvelerin o kadar da masum olmadığını söyleyen Işın Sayın, “Fazla tatlı olmayan meyveleri tercih edin. Meyveleri küçük porsiyonlar halinde tüketin ve günde 2 porsiyonu geçmeyin. Meyvelerin şeker miktarları sebebiyle gün içerisinde tükettiğiniz meyve miktarlarına dikkat etmelisiniz” dedi.



Bol bol yoğurt tüketin


Yoğurdun karbonhidrat, protein ve yağ oranı bakımından dengeli bir içeriğe sahip olduğunu da belirten Sayın, “Yoğurt tek başına bile bir ana öğün olabilir. Hafif, soğuk, ferah, tok tutan, kan şekerini düzenleyen bir kimyaya sahiptir. Yoğurt / ayran / cacık / yoğurtlu sebze karışımından biri olmadan sofraya oturmama alışkanlığı edinin. Mümkünse önce 1 kase yoğurt ve ardından salata tükettikten sonra ana yemeğe geçin” dedi.



Peynir tüketiminizi gözden geçirin


Peynirin salatada, ette, ara öğünde, gelip geçerken ağzınıza atıp her öğün rastgele tüketebileceğiniz bir besin olmadığını da dile getiren Sayın, “Peynir gizli tehlikedir. Karpuz peynir ikilisi ise kilo almayı hızlandıran bir menüdür. Karpuzu küçük porsiyonlar halinde mümkünse peynirsiz tüketin” dedi. Sağlıklı olduğu için kahvaltıda birçok peynir çeşidinin tercih edildiğini söyleyen Işın, kilosuna dikkat eden insanları peynir tüketimini ölçülü tutmaları konusunda uyardı.



Karbonhidratı kontrollü tüketin


Sayın, “Önce yoğurt ve salata tüketip sonra ana yemeğe geçmenin avantajı şudur: Sıra makarna, pilav, patates gibi hızlı kilo aldıran besinlere geldiğinde iştahınız epeyce sakinleşmiş olacaktır. Yemek sırasında tercih edilen içecekler de mutlaka şekersiz olmalı. Gazlı şekersiz içme suları, ayran, şekersiz açık çay, sütlü kahve, kafeinsiz kahveler, demlenmiş soğutulmuş bitki çayları ile toplam karbonhidrat alımı biraz da olsa kontrol altına alınmış olur. Yalnızca kahvaltıda 1-2 dilim sıkı dokulu esmer ekmek kullanın. Diğer öğünler de mümkünse ekmek tercih etmeyin” şeklinde konuştu.



Suyun tadını sevmeyenlere özel tarifler


Kilo kaybını en çok destekleyen içeceğin su olduğunu ve bu bakımdan tüketimi konusunda tadını sevmeyenlere küçük tarifler veren Sayın, “Suyun tadını sevmediği için az tükettiğini belirtenler için aşağıda belirttiğim karışımları az miktarda kaynar suda beklettikten sonra üzerine bir litre soğuk su ekleyerek içebilirsiniz. Aynı karışımı 1 litre su ile iki kez demleyebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Sayın’ın tarifleri şöyle:


1. 3 tatlı kaşığı ıhlamur, 2 tatlı kaşığı kuşburnu, 1 karanfil


2. 1 tatlı kaşığı toz zencefil, birer tutam fesleğen ve nane yaprağı, 2-3 ince halka limon dilimi


3. 3 tutam ıhlamur, 3 halka portakal dilimi ve 1 ince limon dilimi


4. Limon dilimi ve 7-8 adet ince meyve dilimi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Açık artırmaya gir otonu ucuza getir
    1. Açık artırmaya gir otonu ucuza getir
    2. Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt..
    3. İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı
    4. Siemens Healthineers Türkiye Genel..
    5. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    6. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    7. "Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini..
    8. Arzum ve Anadolu Kültürel..
    9. Kan donduran ifadeler! ‘Videom..
    10. Tower Plaza’da sona doğru
    11. Elazığ’da 117 motosiklet denetlendi,..
    12. Siemens Healthineers Türkiye’de atama
    13. Bu akşam sofralarınız şenlenecek:..
    14. Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
    15. Ruhani'den "fırsatları..
    16. Bakan Ersoy: "Malazgirt’in 948’inci..
    17. Nihat Genç'ten Kemalistleri..
    18. Nükleer enerjiyle gelişen şehir,..
    19. Burdur’da ev yangını
    20. Leyla yeni "yüz" bekliyor
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı