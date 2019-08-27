0553 313 94 23

Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç.

27 Ağustos 2019 Salı 14:53
Yaz aylarında kalp sağlığına dikkat

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Akçi, yaz aylarında kalp sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.


Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Akçi, yaz aylarının aşırı sıcak günlerinde kalbin iş yükünde ve kanın pıhtılaşma özelliğinde artış nedeniyle kalp spazmı, kalp krizi gibi hayatı tehdit eden durumlar ortaya çıkabileceğini belirterek, kalp sağlığı için uyarılarda bulundu.


Kalp rahatsızlıklarının aşırı sıcak havalarda normale göre artış gösterdiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Önder Akçi“Hava sıcaklığının artması ile birlikte vücudumuz bu artışı dengeleyebilmek için terleme yolunu kullanır. Cilt damarlarına giden kan oranı normale göre oldukça artar. Bu da kalbin iş yükünü arttırarak kalp hızında yani nabızda artışa ancak kan basıncında düşüşe neden olur. Önceden ritim bozukluğu tanısı alan hastalarımızın şikâyetlerinde yaz aylarında artış görmekteyiz. Sıklıkla çarpıntı atakları, düzensiz ritim hissi ve anlık tekleme-duraklama hissi gibi hayat kalitesini bozan yakınmaları olmaktadır” dedi.


Sıcak havaların ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını söyleyen Akçi, “Yine sıcak havalarda terleme ve nefes yolu ile su kaybı normalden fazla olduğu için kan basıncı yani tansiyon değerleri de düşebilir. Hastalar baş dönmesi, göz kararması, baygınlık hali hatta tam bayılma yaşayabilirler. Yaz aylarının aşırı sıcak günlerinde kalbin iş yükünde ve kanın pıhtılaşma özelliğinde artış nedeniyle kalp spazmı, kalp krizi gibi hayatı tehdit eden durumlarda da geçici artışlar görülebilir” ifadelerini kullandı.


Sıcak havalarda kalp sağlığımızı korumamız için önemli ipuçları veren Akçi, sözlerini şu şekilde devam etti:


“Bol su içmek, günde en az 2-2,5 litre arası su tüketmek bu olumsuz durumlara karşı en önemli korunma basamağıdır. Sıcağa doğrudan maruz kalmaktan kaçınmalıyız. Öğle vaktinde güneşe çıkılmamalı, yürüyüş için sabah erken ya da akşamüzeri daha serin saatler seçilmelidir. Özellikle koroner arter hastaları için akşam saatleri daha uygundur. Ağır gıdalardan uzak durulmalı, tatlı, hamur işi, kızartma gibi gıdaları tüketmekten kaçınılmalıdır. Akşam geç saatte yemek yemek kalbin iş yükünü arttıracaktır, en geç saat 19.00 - 19.30 arası akşam yemeğinin bitirilmesini öneriyoruz. Alkol, çay, kahve gibi nabzı hızlandırıp, vücudumuzdaki su miktarını azaltan içeceklerden uzak durulmalıdır. Kalp hastalığı olanlar mutlaka yaz aylarında hekimlerine danışmalı ve ilaç düzenlemeleri yapılmalıdır. İdrar söktürücü ilaç kullanan kalp yetersizliği hastaları ve tansiyon hastalarının kullandıkları ilaç dozlarında azaltma yapılması gerekebilir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
    1. Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
    2. Meteorolojiden o illere uyarı!
    3. Yurt içindeki terörist sayısı 600'ün..
    4. Adil Rami resmen Fenerbahçe’de
    5. Fenerbahçe, Adil Rami'yi resmen açıkladı
    6. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    7. 10 yıl sonra ölünce bulundu
    8. CHP Akçadağ İlçe Başkanlığına yapılan..
    9. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    10. AB’ye kaçak girmeye çalışan 5 kişilik..
    11. Adil Rami, Fenerbahçe'de
    12. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    13. İzmit’te zafer etkinliklerinin ilk..
    14. Koca şiddetine maruz kalan kadınların..
    15. Rehber köpekler, Engelsiz Filmler..
    16. Tarımda uydudan faydalanılacak
    17. Barcelona, 5 gol attığı Real Betis'ten..
    18. Nevşehir Belediyesi kadın voleybol..
    19. 14 Burda’da Zafer Bayramı’na özel..
    20. Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu..
    21. "Leyla için uygun donör çıkarsa nakil..
    22. Futbolcu Sural'ın hayatını kaybettiği..
    23. Şanlıurfa’da 4 bin 203 adet gümüş..
    24. İSKİ su kesintisi nerede olacak? 28..
    25. Asansörde taciz iddiasına gözaltı
    26. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu:..
    27. Erzincan 500 dolayında endemik bitkiye..
    28. Tarım ve Orman Bakanlığı’dan..
    29. Rize ve Artvin için sağanak uyarısı!
    30. Efeler Belediyesi’nden sokak..
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’