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Yaz aylarında burun kanamalarına dikkat!

Denizli Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Uğur Aktaş burun kanamaları hakkında bilgi verdi.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:35
Yaz aylarında burun kanamalarına dikkat!

Denizli Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Uğur Aktaş, güneşte fazla kalınmasının burun kanaması riskini arttırdığını belirtti. Yaz aylarında görülen burun kanamalarının aşırı sıcak veya temelinde tansiyon, böbrek gibi genetik nedenlerden kaynaklanabileceğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Uğur Aktaş, o nedenle kanamaların ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Genellikle basit nedenlere bağlı olan ve yılın her döneminde görülebilen burun kanamalarının, aşırı sıcak ve nemli havalarda daha sık görüldüğünü vurgulayan Aktaş, "Burun kanamaları ön ve arka burun kanamaları olarak iki başlık altında incelenebilir. Ön burun kanamaları, burun orta bölümünde bulunan kılcal bir damarın çatlaması nedeniyle tek taraflı olur.

Özellikle çocuklarda ilkbahar ve yaz aylarında çok görülen alerjik rinit, burun kaşınmalarına yol açtığından kaşınma burun kanamalarına neden olur. Bu bölgedeki damarlar oldukça ince ve yüzeyde olduklarından burun sümkürülmesi, çocuklarda burun ile oynama ve hatta ufak dokunuşuyla dahi kanayabilirler. Arka burun kanamalarında ise burnun içinde arka üst bölgelerden kanama olur ve şiddeti burun ön kanamalarına göre fazladır ve sıklıkla geniz ve burundan aynı anda kan gelir. Bu tip burun kanamaları daha çok yaşlı, hipertansiyonu olan, pıhtılaşma fonksiyonlarında bozulmaya neden olan sistemik hastalıkları olan kişilerde görülür" şeklinde konuştu.

PANİK YAPILMAMALI

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Uğur Aktaş, havaların ısınmasıyla birlikte görülebilecek burun kanamalarında yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: "Kanama olduğunda ilk yapılması gereken panik yapmamak ve korkmamak. Kanı durdurmak için burnun içindeki pıhtıları suyla temizleyin. Oturun ya da başınızı kalp seviyesinden yukarıda olacak şekilde uzanın.

Asla geriye doğru yatmayın. Eğer baş arkaya doğru eğilirse kanın genizden boğaza gitme ihtimali artar. Burnun ucunu başparmak ve işaret parmağıyla bir mandal gibi sıkın ve en az 5 dakika bekleyin. Pamuktan küçük rulo yaparak burnun uç kısmına koyun ve burnunuzu sıkmaya devam edin. Bunlara rağmen burnunuz hala kanıyorsa en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurun."

 

 

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 16:35
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