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Yaz ayında göz kapak problemlerine dikkat

Op.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:45
Yaz ayında göz kapak problemlerine dikkat

Op.Dr. Şeyda Atabay, yaz ayında göz kapak problemlerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Bize en çok sorulan soruların başında yazın göz kapak ameliyatı olur mu sorusu gelmektedir. Evet yazın göz kapak ameliyatı olunabilir. Bu ameliyat için en uygunzaman hastanın hazır olduğu zamandır. Hastamızın ameliyat sonrası iyileşmek için bir hafta kendine ayırabilmesi çok önemlidir. Home ofis ya da kalabalık olmayan yerlerde çalışan hastalarımızda bu süre 3-4 gündür. Ancak kalabalık ortamlarda çalışan, işlerinde sosyal ikili ilişkilerin önemli olduğu hastalarımızın kendisine 1 hafta ayırabilmesi önemlidir. Bu nedenle mesela öğretmen hastalarımız bize en çok yaz dönemlerinde başvurabilmekte ve tedavilerini yazın yaptırabilmektedirler. Ayrıca il dışı ve yurt dışı hastalarımız da tedavi ve ameliyat için yaz tatillerini tercih etmektedirler” dedi.


Yaz ayında tedavi olmasında tek dikkat edilecek durumun güneş hassasiyeti olan hastaların ameliyat sonrasında güneş kremi uygulamaya özellikle dikkat etmeleri gerektiği olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, “Aynı zamanda ameliyat uyguladığımız hastalarımızın 15 gün süre ile deniz ve havuzlardan uzak durması önerdiğimiz diğer bir durumdur. Ameliyat sonrasında klimalı ortamlar ameliyat bölgesinin ödemlenmesi ve şişmesini engellediği için klima kullanımı ameliyat hastalarında iyileşmeyi hızlandıran istediğimiz bir durumdur. Yani yaz döneminde ameliyat olmanın da avantajlı durumu klimalı ortamlar denilebilir. Hastalık yoktur hasta vardır sözünün en çok uyduğu alanlardan biri Göz kapak hastalıklarıdır. Tüm hastalarımız özeldir, göz kapak hastalıkları da özeldir. Bu nedenle her hastamızı ayrı ayrı ele alıp değerlendiririz. Göz kapak sorunu denildiğinde bu cilt ile kas ile yağ dokuları veya derin kas tabakası ile ilgili olabilmektedir. Burada yapılması gereken hastayı öncelikle ayrıntılı bir göz muayenesinden geçirilmelidir, görme bozukluğu, göz tansiyonu ve diğer segment dokuları değerlendirildikten sonra hastalığın hangi tabakada olduğu belirlenmeli, sonrasında tedavi planlanmalıdır” diye konuştu.


Göz kapak ameliyatlarınınözellikle lokal anestezi ile yapmayı tercih ettiklerini kaydeden Dr. Atabay, “Genel anestezi uygulanmadığı için daha konforlu ve risksiz bir müdahale geçirmektedir. Hastalarımız ameliyat bölgesinin ve hastalığın türüne göre ameliyathanede geçen belirli süre sonrasında hastanede kalmadan hemen ameliyat sonrası taburcu edilebilmektedir. Sonrasında ilk 48 saat yoğun buz uygulaması ile morluk olmadan, ağrısız bir iyileşme sağlanabilmektedir. Hastalarımız mevcut tedavi ve öneriler sayesinde ameliyat sonrasında da ağrı acı problemi yaşamazlar. Ameliyattan 1 hafta sonrasında dikişleri alınan hastamız işine dönebilmektedir. Dikişler alındıktan sonra önerdiğimiz yara yeri kremleri ile hızlı bir şekilde iyileşme sağlayabilmektedirler. Alt ve üst kapak ameliyatı aynı gün aynı seansta uygulanabilmektedir. Bu sayede hastalarımız daha kısa sürede tedavi alabilmektedirler” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:45
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