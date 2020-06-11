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Aktüel

Yaylada sürüsüyle doluya yakalandı

Tokat’ın Almus ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:06:44 -
Yaylada sürüsüyle doluya yakalandı

Tokat’ın Almus ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Bir çoban da yaylada otlattığı koyun sürüsü ile dolu yağışına yakalandı.


Tokat’ta akşam saatlerinde aralıklarla gök gürültülü yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerine dolu yağışına bıraktı. Almus ilçesine bağlı Sarıgöl Yaylası’nda da dolu bir anda etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle koyunlar kaçıştı. Cep telefonu kamerası ile dolu yağışını görüntüleyerek o anları anlatan çoban Sinan Yücetaş, hayvanları dolu yağışından zor kurtardıklarını, havanın tekrar bozmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

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