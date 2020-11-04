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Aktüel Yaylada mahsur kalan gebe ineği ve buzağısının kurtarılması için yardım bekliyor
Aktüel

Yaylada mahsur kalan gebe ineği ve buzağısının kurtarılması için yardım bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:00:02 -
Yaylada mahsur kalan gebe ineği ve buzağısının kurtarılması için yardım bekliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otladığı yaylada ayağı kırılınca mahsur kalan gebe inek ile buzağının sahibi, yetkililerden yardım istedi.

Ulupınar Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Tokalı'nın otlatmak için Kıyma Yaylası'na götürdüğü büyükbaş hayvanlarından biri, ayağı kırılınca yavrusuyla yaylada mahsur kaldı.

İneğini kendi imkanlarıyla 10 gündür kurtarmaya çalışan Tokalı, başarılı olamayınca yardım istemek için Kayseri kent merkezine geldi.

Tokalı, AA muhabirine, yaylada 3 canın mahsur kaldığını, bunları kendi imkanlarıyla kurtaramayınca yetkililerden yardım istemeye geldiğini söyledi.

Yaylaya ulaşımın çok zor olduğunu anlatan Tokalı, şunları kaydetti:

"Burada hayvanlarımızı otlatırken birinin ayağı burkulmuş ve kırılmış. Oradan indirmek için çok uğraştık ama olmadı. 10 gündür uğraşıyorum. Yetkililerden destek bekliyorum. Hayvanın yanında yavrusu var, üstelik hamile. Bazı arkadaşlar kesmemi istedi ama vicdanım sızladığı için kesemedim. Diğer hayvanlarımı hava şartlarından dolayı sıkıntı olacağını düşündüğüm için yayladan indirdim. Ayağı kırılan ineğin yavrusunu da indirmek istedim ama annesinin yanına kaçtı."

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