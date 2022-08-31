Yaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi
Gümüşhane'de yaylada hastalanan 82 yaşındaki kadın, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi. Türkiye'ye büyük gurur yaşatan olayın ardından akıllara 'eski' Türkiye geldi. AK Parti hükümetinden önce, bir yatakta iki hastanın yattığı, hastanelerde kuyruk çilesi çekildiği günleri hatırlayan sosyal medya kullanıcıları 'nereden nereye' yorumunu yaptı.
Merkeze bağlı Sarıtaş Yaylası'nda Hamdiye Aksoy, dün aniden rahatsızlandı. Aksoy'un yakınları durumu 112 Acil Servise bildirerek yardım istedi.
Bölgeye ulaşımın hızlı sağlanması amacıyla yaylaya helikopter ambulans gönderildi. Felç geçirdiği belirlenen 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Trabzon Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren helikopter ambulansın, 23-30 Ağustos tarihleri arasında il içi ve il dışından 5 hastanın naklini gerçekleştirdiği öğrenildi.
AK Parti hükümetinden önce, bir yatakta iki hastanın yattığı, hastanelerde kuyruk çilesi çekildiği günleri hatırlayan sosyal medya kullanıcıları 'nereden nereye' yorumunu yaptı.