Yayla çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay yayla çorbası tarifi
Bu tarifimiz de yapılışı en kolay yayla çorbasını anlatıyor.
Kolay yayla çorbası tarifi
Yapımı için malzemeler
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım çay bardağı pirinç
- Tuz
- Sıcak su
Üzeri için:
- Tereyağı ya da sıvı yağ
- Nane
Kolay yayla çorbası tarifi nasıl yapılır?
Yayla çorbası için birinci adım olarak pirinci haşlayıp süzün. Un, yoğurt ve yumurta sarısını pürüz kalmayana kadar çırpın ve tencereye alın. Ilık su ekleyip karıştırın. Haşladığınız pirinci de ekleyin ve kıvamı koyulaşana kadar kaynatın. Altını kapatıp tuzunu ilave edin ve ocaktan alın. Tereyağı ya da sıvı yağı tavada kızdırıp naneyi içinde kavurun. Çorbanızın üzerine gezdirip servis edin. Afiyet olsun.