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Kadın - Aile Yayla çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay yayla çorbası tarifi
Kadın - Aile

Yayla çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay yayla çorbası tarifi

Bu tarifimiz de yapılışı en kolay yayla çorbasını anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 15:16:00 - 2022-02-01 15:21:13
Yayla çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay yayla çorbası tarifi

Kolay yayla çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • Tuz
  • Sıcak su

Üzeri için:

  • Tereyağı ya da sıvı yağ
  • Nane

Kolay yayla çorbası tarifi nasıl yapılır?

Yayla çorbası için birinci adım olarak pirinci haşlayıp süzün. Un, yoğurt ve yumurta sarısını pürüz kalmayana kadar çırpın ve tencereye alın. Ilık su ekleyip karıştırın. Haşladığınız pirinci de ekleyin ve kıvamı koyulaşana kadar kaynatın. Altını kapatıp tuzunu ilave edin ve ocaktan alın. Tereyağı ya da sıvı yağı tavada kızdırıp naneyi içinde kavurun. Çorbanızın üzerine gezdirip servis edin. Afiyet olsun.

 

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