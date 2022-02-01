Yayla çorbası tarifi nasıl yapılır? Kolay yayla çorbası tarifi

Kolay yayla çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Yarım çay bardağı pirinç

Tuz

Sıcak su

Üzeri için:

Tereyağı ya da sıvı yağ

Nane

Kolay yayla çorbası tarifi nasıl yapılır?

Yayla çorbası için birinci adım olarak pirinci haşlayıp süzün. Un, yoğurt ve yumurta sarısını pürüz kalmayana kadar çırpın ve tencereye alın. Ilık su ekleyip karıştırın. Haşladığınız pirinci de ekleyin ve kıvamı koyulaşana kadar kaynatın. Altını kapatıp tuzunu ilave edin ve ocaktan alın. Tereyağı ya da sıvı yağı tavada kızdırıp naneyi içinde kavurun. Çorbanızın üzerine gezdirip servis edin. Afiyet olsun.