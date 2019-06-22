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Yayınlarıyla FETÖ medyasını aratmıyor! Yeni Asya’dan İmamoğlu propagandası

FETÖ terör örgütünün dağıtılmasından sonra adeta FETÖ yayın organı gibi çalışan Yeni Asya gazetesi, seçime 1 gün kala anasayfasından yayınladığı haberde, İmamoğlu’nun yumruğu havaya kaldırdığı fotoğrafta yer verdiği “Demokrasiye destek verin” ifadeleriyle “Oylar CHP’ye” mesajını verdi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:22
Yayınlarıyla FETÖ medyasını aratmıyor! Yeni Asya’dan İmamoğlu propagandası

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz’ün yönetimindeki Yeni Asya gazetesi, tartışmalı karikatürleri ve köşe yazılarıyla adeta FETÖ yayın organı gibi işlev görüyor. AK Parti hükümetine muhalif yayın yapıyormuş havası vererek her fırsatta cezaevlerinde tutuklu FETÖ’cülerin serbest bırakılması yönünde haberlere yer veren Yeni Asya gazetesi, 23 Haziran seçiminde FETÖ’cülerin de desteklediği İmamoğlu’nun kazanması için çalışıyor.

Nurculuk adı altında FETÖ savunuculuğu yapıyorlar

Millete kurşun sıktıkları için cezaevlerinde bulunan FETÖ’cüleri adeta “kadermahkumu” olarak göstermeye çalışan YeniAsya gazetesi, CHP’ye ve FETÖ’cülere desteğini “AK Parti muhalifliği” adı altında yürütüyor. Zaman zaman FETÖ’cü değil Nurcu olduklarını beyan eden Yeni Asya grubu, izledikleri yayın politikasıyla tam tersi bir görüntü veriyorlar. Birçok köşe yazarının Yeni Asyacıları CHP’ye oy vermeye davet ettiği Yeni Asya gazetesi, bir süredir İmamoğlu’nu parlatan yayınlar yapıyor.

Oylar İmamoğlu’na mesajı

Yeni Asya gazetesi bugünkü anasayfasında, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yumruğunu havaya kaldırdığı fotoğrafı ile birlikte “Demokrasiye destek verin” başlığını kullanarak, kendi tabanına İmamoğlu’na oy vermeleri yönünde mesaj verdi. Haberin detayında, CHP’li İmamoğlu’nun ifadelerine yer veren Yeni Asya gazetesi, internet sayfasında ise hem Kılıçdaroğlu’nun hem de CHP’ye oy veren ittifak partilerinin liderlerinin mesajlarını manşetlerine taşıdı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:22
  1. İstanbul
  2. Kazım Güleçyüz
  3. Yeni Asya
  4. Yeni Asya gazetesi
  5. Yeni Asyacılar
  6. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Cevat Cevat 40 dk önce
    BU PACAVRA...CUKUR LAGIM PISLIGIDIR BUNLARDA SAPIK SALYANGÖZ FISGENEDIR....ISLAM EHLI SUNNETTIR...KITAP SUNNET ICMA KIYASTIR.......NURCULUK NEYMIS....KIM CIKARIRSA CIKARSIN...FETO KAFIR YAHUDI PICI VE RABBININ DÖLUDUR....MOSSAD AJANI.SATILMIS MALLDIR.....DOMUZ SURATLI OROSPU COCUGU...50 SENEDIR BU MILLETIN ANASINI AGLATMIS ..SOLUGU IBLISIN ULKESINDE ALMISTIR...........BUNLARIN DA YOLU SAPIK ITIKATLARI SAPIKTIR...................TEK SAHIPSIZ OLAN DUNYADA ISLAMDIR..........DEVLET LAAIKK.OLURSA BOYLE OLUR........FETONUN PESINDEN GIDEN O PEZEVENK ...IBNELERE.......BIR SÖZUM VAR FETO ARKASINI A.B.D.YE VERDI SIZDE ISRAILE VERIN................ZATEN VERMISSINIZ HABERINIZ YOK......BUNLARI IDAM EDIN IDAM...KANLARINI LESLERINI..KIRECIN ICINE ATIN...........FETONUN SURATI LAGIM CUKURU GIBI NURSUZ ZIFIRI GOZU DECCAL GIBI....SAV..IN SÖYLEDIGIISLAM DECCALI......SAPTIRICI IMAMLAR DEDIGI.........EKRAN YAHUDI PAPAZ OGLU....RUM BOZMASI. PISLIK ITTT.OGLU IT KUDUZ KÖPEGI......VALIYE KENDI HUVIYYETINI VERMEYE KALKIYOR..........ALLAH BUTUN FETOCULARIN BELASINI VERSIN ...............LAGIM CUKURLARINA GIRMEYI NASIP ETSINKANKALARI YAHUDI VE HIRISTOLARLA....AMIIIIN..
  • VatandaşVatandaş41 dk önce
    Ey hain kripto fetocular siz ne anlarsınız demokrasi den.sizin işini niz ABD ye itlik yapmaktır, başka ne amacınız olabilir.
  • İsaİsa43 dk önce
    Bukalemun süleymancılar fetö den daha tehlikeli geliyorlar
  • Hakkı Hakkı 56 dk önce
    Onlar zaten Nurcu değildi; 'demirel'ci idi ; Demirel'in de ne olduğunu halk biliyor; sülo Cemaatide Ak Parti ye sövüp sayıyor ( alt takım) ...vesselam
  • BekirBekir57 dk önce
    Ustad said nursi yasasaydi kendisini yillarca hapisanelerde surunduren chpnin adayini destekleyenbu rezillerin yüzlerine tükürürdü.. Bu sütü bozuklar için yorum yapmaya değmez...
  • Güler gülerGüler güler1 sa önce
    Ey yeni asyalılar ALLAH sizin belanızı versin sizin iki cihanda yüzünüz kara çıksın müslümanların parasıyla palazlanin sonra müslümanları sırtından hançerleyin yuh size yazıklar olsun
  • HACI HACI 1 sa önce
    Bunlar Asyacı değil yeniamerikacı. RABBİM bunları bildiği gibi yapsın kinlerinde boğulsunlar.
  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    Yeni asya asla nurcu değil-dir. Nurculuğun temiz mazisini kullanarak siyaset yapan ve fetoculerin emrine giren bir gruptur. Ve bu haliyle bence tehlikelidir.
  • O.ural O.ural 1 sa önce
    Yeni Asya yiyeyim sizin feto demokrasinizi siz tam bir vatanhaini o çocuklarısınız
  • KamileKamile1 sa önce
    Yeniasya gazetesi okuyucusu olarak kendimden utanıyorum Fetönün payandası olduğuna kesin kanaat oluştu bende İslamın muzafferitini kimse engelleyemeyecek Binali başkan olarak 24 Haziran'ı şereflendirecek inşallah duamız bu yöndedir...
  • mustafa MENKEN mustafa MENKEN 1 sa önce
    Risalei nurların telif halkaları ve yayın izni problemi yaşadıkları için fetöye destek Reise düşman oldular
  • ŞamilŞamil1 sa önce
    Fetöcü hainlerin izinden şu an en belirgin giden yeni asyacılar ve süleymancılar.Bu iki belam grup geçmişte de Erbakan hocayada destek vermediler.Demireli desteklediler.31 mart seçimlerinde Türkiye genelinde bu münafıklar chp adaylarını desteklediler.Antalyada sülocular özellikle chp ye çalıştılar.Bunlara verilen her yardim islama bir kurşundur.

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