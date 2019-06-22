Yayınlarıyla FETÖ medyasını aratmıyor! Yeni Asya’dan İmamoğlu propagandası

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz’ün yönetimindeki Yeni Asya gazetesi, tartışmalı karikatürleri ve köşe yazılarıyla adeta FETÖ yayın organı gibi işlev görüyor. AK Parti hükümetine muhalif yayın yapıyormuş havası vererek her fırsatta cezaevlerinde tutuklu FETÖ’cülerin serbest bırakılması yönünde haberlere yer veren Yeni Asya gazetesi, 23 Haziran seçiminde FETÖ’cülerin de desteklediği İmamoğlu’nun kazanması için çalışıyor.

Nurculuk adı altında FETÖ savunuculuğu yapıyorlar

Millete kurşun sıktıkları için cezaevlerinde bulunan FETÖ’cüleri adeta “kadermahkumu” olarak göstermeye çalışan YeniAsya gazetesi, CHP’ye ve FETÖ’cülere desteğini “AK Parti muhalifliği” adı altında yürütüyor. Zaman zaman FETÖ’cü değil Nurcu olduklarını beyan eden Yeni Asya grubu, izledikleri yayın politikasıyla tam tersi bir görüntü veriyorlar. Birçok köşe yazarının Yeni Asyacıları CHP’ye oy vermeye davet ettiği Yeni Asya gazetesi, bir süredir İmamoğlu’nu parlatan yayınlar yapıyor.

Oylar İmamoğlu’na mesajı

Yeni Asya gazetesi bugünkü anasayfasında, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yumruğunu havaya kaldırdığı fotoğrafı ile birlikte “Demokrasiye destek verin” başlığını kullanarak, kendi tabanına İmamoğlu’na oy vermeleri yönünde mesaj verdi. Haberin detayında, CHP’li İmamoğlu’nun ifadelerine yer veren Yeni Asya gazetesi, internet sayfasında ise hem Kılıçdaroğlu’nun hem de CHP’ye oy veren ittifak partilerinin liderlerinin mesajlarını manşetlerine taşıdı.