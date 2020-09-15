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Spor Yayıncı kuruluş ile TFF arasında büyük kriz
Spor

Yayıncı kuruluş ile TFF arasında büyük kriz

Yeni başlayan Süper Lig'de yayıncı kuruluş Digiturk ile TFF arasında yayın krizi büyüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 08:55:00 -
Yayıncı kuruluş ile TFF arasında büyük kriz

Yeni başlayan Süper Lig’de son zamanlarda yayıncı kuruluşla ilgili kriz ortaya çıktı. TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ödeme problemi durdurulamıyor.

Koronavirüs nedeniyle Digiturk, TFF ile pazarlık masasına oturdu ve büyük bir indirim yapmasını istedi.

2020-21 sezonu için ödenmesi gereken yüzde 25'lik peşinatın henüz yatırılmadığı öğrenildi.

Digiturk'e ikinci ihtarı çeken TFF, 3. ihtar çekildiğinde haklı fesih hakkı elde edecek.

beİN Sports'un bu konuda teminat mektubu vermemesi ve devlet yetkililerinin Katar hükümetini garanti göstermesi yeni belirsizlikler sebep oldu.

Salgın sebebiyle futbolun oynanmadığı dönemde yayıncı kuruluş beIN Sports'un bünyesinde barındıran Digiturk, maçların yeniden başlayacağı tarihe kadar ödemeleri askıya alacağını bildirmişti.

Kulüpler Birliği Vakfı'nda ise mart ayının ilk üç ayına dair ödemelerin yapılmadığı ayrıca bu kez fedakârlık yapması gereken tarafın Digiturk olduğu söylemişti.

Futbolculara maaş yatırmakta zorlanan futbol kulüpleri Süper Lig'de mart ayında oynanan 23 maçın ödemelerinin yapılmadığını savundu.

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