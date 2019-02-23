Yayın tarihi belli oldu | Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisi ne zaman başlıyor? Nöbet 1. bölüm fragmanı Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet'in yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık ve Kürşat Alnıaçık'ın paylaştığı Nöbet dizisinin ilk bölümünde neler olacak? Nöbet dizisi ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet'in yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık ve Kürşat Alnıaçık'ın paylaştığı Nöbet dizisinin ilk bölümünde neler olacak? Nöbet dizisi ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar... Nöbet dizisi ne zaman başlıyor? Show TV'de ekranlara gelecek olan Nöbet dizisi ilk bölümüyle 3 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşacak. 'Nöbet'in seyircilerle buluşan tanıtımında Jandarma Binbaşı Barış Kalender (Yurdaer Okur) görev için Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan (Saygın Soysal)'ın da bulunduğu Hatay'ın Elmalı bölgesine gelirken, Ziya Cevran (Kürşat Alnıaçık) ve Barış Kalender'in birbirlerine meydan okuduğu anlar gerilimi yükseltiyor. Heyecan dolu çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda aksiyon hız kesmezken, eşi Yiğit Alkan için endişelenen Zeynep Alkan'ın (İpek Karapınar) korku dolu halleri dikkat çekiyor. Barış Kalender'in "Başınız öne eğilmesin evlatlarım, onurlu, inançlı, kararlı, dimdik durun. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazırız, nöbete devam edeceğiz!" sözleri ise izleyenleri duygulandırıyor. Nöbet dizisi oyuncuları kimler? Show TV'de ekrana gelecek dizinin yapımcılığını Pana Film'in üstleniyor. Nöbet'in merak edilen oyuncu kadrosu netleşti. Dizinin başrollerinde Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kaan Sevi, Tuncay Beyazıt ve Kürşat Alnıaçık yer alıyor. Nöbet dizisi konusu Nöbet'in yeni tanıtımı duygu yüklü sahneleriyle dikkat çekti. Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan'ın (Saygın Soysal) askerleriyle girdiği tehlikeli çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda Zeynep Alkan'ın (İpek Karapınar) telaşlı halleri dikkat çekiyor.

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