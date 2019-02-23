0553 313 94 23

Yayın tarihi belli oldu | Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisi ne zaman başlıyor? Nöbet 1. bölüm fragmanı

Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet'in yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık ve Kürşat Alnıaçık'ın paylaştığı Nöbet dizisinin ilk bölümünde neler olacak? Nöbet dizisi ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:49

Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet'in yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık ve Kürşat Alnıaçık'ın paylaştığı Nöbet dizisinin ilk bölümünde neler olacak? Nöbet dizisi ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

Nöbet dizisi ne zaman başlıyor?

Show TV'de ekranlara gelecek olan Nöbet dizisi ilk bölümüyle 3 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

'Nöbet'in seyircilerle buluşan tanıtımında Jandarma Binbaşı Barış Kalender (Yurdaer Okur) görev için Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan (Saygın Soysal)'ın da bulunduğu Hatay'ın Elmalı bölgesine gelirken, Ziya Cevran (Kürşat Alnıaçık) ve Barış Kalender'in birbirlerine meydan okuduğu anlar gerilimi yükseltiyor.

Heyecan dolu çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda aksiyon hız kesmezken, eşi Yiğit Alkan için endişelenen Zeynep Alkan'ın (İpek Karapınar) korku dolu halleri dikkat çekiyor. Barış Kalender'in "Başınız öne eğilmesin evlatlarım, onurlu, inançlı, kararlı, dimdik durun. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazırız, nöbete devam edeceğiz!" sözleri ise izleyenleri duygulandırıyor.

Nöbet dizisi oyuncuları kimler?

Show TV'de ekrana gelecek dizinin yapımcılığını Pana Film'in üstleniyor. Nöbet'in merak edilen oyuncu kadrosu netleşti. Dizinin başrollerinde Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kaan Sevi, Tuncay Beyazıt ve Kürşat Alnıaçık yer alıyor.

Nöbet dizisi konusu

Nöbet'in yeni tanıtımı duygu yüklü sahneleriyle dikkat çekti. Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan'ın (Saygın Soysal) askerleriyle girdiği tehlikeli çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda Zeynep Alkan'ın (İpek Karapınar) telaşlı halleri dikkat çekiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:49
  1. Hatay
  2. Nöbet dizisi
  3. Nöbet dizisi ne zaman
  4. Nöbet dizisi ne zaman başlıyor
  5. Nöbet dizisi oyuncuları
  6. Nöbet dizisi oyuncu kadrosu
  7. Nöbet dizisi konusu
  8. Yurdaer Okur
  9. Saygın Soysal
  10. Necati Şaşmaz
  11. Necati Şaşmaz nöbet dizisi
  12. nöbet dizisi 1. bölüm fragmanı
  13. nöbet dizisi 1. bölüm fragmanı izle

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Koray Aydın ve Ümit Özdağ İYİ Parti’den istifa mı edecek?
    1. Koray Aydın ve Ümit Özdağ İYİ..
    2. Adana tanzim satış yerleri nerede? |..
    3. Mahmut Arıkan: “Göç vermeyen bir..
    4. TÜBİTAK İHA ve elektrikli araç..
    5. Küçükçekmecetanzim satış yerleri..
    6. Hakkari’de SODES kapsamında 25 proje..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. Latif Erdoğan'dan parti kuracağı iddia..
    9. Voleybol: Efeler Ligi
    10. Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 -..
    11. 10 bin çivi, 3 bin 750 metre ip..
    12. Tokat’ta spor seferberliği
    13. Türkiye Görme Engelliler Judo..
    14. Hocalı Katliamı 27. yılında..
    15. Bunun adı vahşet! Kediye akılalmaz..
    16. Somali'de patlama! 10 Eş-Şebab..
    17. Yıldırım'dan "İstanbul'a 23 Mavi..
    18. Manchester United Liverpool maçı ne..
    19. AK Parti'nin Kahramanmaraş mitingi
    20. Bakan Gül: “Topunuz bile gelseniz bu..
    21. Bakan Varank sanayi sitesi açılışına..
    22. Endonezya'da 18 balıkçı teknesi yandı
    23. Şile yolunda kaza! Önce araca, sonra..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    25. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    26. Dikenli tele takılan kuşu itfaiye..
    27. Kazım Kurt meclis üyesi adayları ile..
    28. Diyarbakır büyükşehir belediyesi memur..
    29. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba..
    30. Genç tenisçiden kariyer ilki
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu