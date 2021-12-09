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Sağlık Yayımlandı! İşte Omicron varyantının görüntüsü
Sağlık

Yayımlandı! İşte Omicron varyantının görüntüsü

Hong Kong Üniversitesi, koronavirüsün Omicron varyantının elektron mikroskobuyla elde edilen görüntüsünü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 20:48:00 -
Yayımlandı! İşte Omicron varyantının görüntüsü

Hong Kong Üniversitesi, koronavirüsün Omicron varyantının elektron mikroskobuyla elde edilen görüntüsünü paylaştı.

Koronavirüsün Omicron varyantı, dünya gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Birçok ülkede görülen varyant, yüksek yayılma potansiyeliyle endişeye neden oluyor.

Hong Kong Üniversitesi Li Ka Shing Tıp Fakültesi, bu varyantın görüntüsünü elektron mikroskobuyla yakaladı.

Paylaşılan görüntüde enfekte olmuş hücre yer aldı.

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