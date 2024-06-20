Yaygınlaşan terapi ormanları strese iyi gelecek

Genel müdürlük ülke ormanlarını koruma, geliştirme, işletme ve teknik faaliyetlerinin yanı sıra tabiatı vatandaşlarla buluşturmak için de çeşitli çalışmalar yapıyor.

Çalışmalara hız verildi

Türkiye’de özellikle şehirlerde yaşayan vatandaşlar kent merkezi ve yakınındaki yeşil alanları tercih ediyor. OGM, vatandaşların taleplerinin karşılanması amacıyla şehir ormanları ve mesire alanlarının yanı sıra tabiatın insan üzerindeki iyileştirici yönüyle ilgili de “terapi ormanı” çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda ilk aşama olarak Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Marmara Ormanlarının Terapötik Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi” hazırlanıyor. Proje kapsamında yapılacak ön çalışmalar için terapi ormanı çalışmalarında bulunan ve konusunda uzman olan Güney Kore Chungbuk Ulusal Üniversitesinden Prof. Dr. Won Sop Shin’in de katılımı ile 17 Mayıs’ta İstanbul’da konferans düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye’de “terapi ormanı” olmaya aday alanların uzman gözüyle değerlendirilmesi ve sonucunda bilimsel bir yol haritasının çıkarılması planlandı.

İkincisi Artvin’de kuruluyor

İlki İzmir’deki 1802 dekarlık alana kurulan Balçova Terapi Ormanı’nın ikincisi de Artvin’de oluşturuluyor. Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili (Macahel) Vadisi’ne Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce bitkisel ve arı ürünleri (Fitoterapive Apiterapi) destekli “Terapi Orman Parkı” kuruluyor. İçinde barındırdığı zengin bitki örtüsü ve faunasıyla Türkiye’nin UNESCO tescilli biyosfer alanı Camili’de yapımı süren parkı ziyaret edecek yerli ve yabancı turistler için bölgede bulunan tıbbi aromatik bitkilerden ve buna bağlı arıcılık faaliyetlerinden faydalanılması amaçlanıyor. Bölge ekonomisine de önemli katkı sağlayacak olan park, yaklaşık 30 hektar alanı kaplayacak. Bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin olan bölgede 2 bin 727 bitki türü olduğu biliniyor. Yapılan çalışmalarda, terapi ormanlarında vakit geçirmenin kan basıncını azalttığı, stres seviyesini düşürdüğü, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kardiyovasküler ve metabolik sağlığı iyileştirdiği belirlendi.