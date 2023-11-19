Yaycı Paşa Yahudilerin toprak topladığını söyleyerek uyardı! Kıbrıs’ın sonu Filistin olmasın

Faşist bir yaklaşımla 1948’den beri Filistin’i adım adım işgal eden, 7 Ekim’de başlayan çatışmaları fırsat bilerek masum Filistinlilere yönelik katliamlarını artıran İsrail, Kıbrıs’ta sinsice toprak topluyor. KKTC vatandaşlarını kullanarak hülle yoluyla hesapsız hukuksuz toprak toplamayı sürdüren İsrail, önce toprak toplayıp ardından işgal ettiği Filistin’de olduğu gibi hedef almış durumda.

20 yılda 25 bin dönüm aldılar

Konuya ilişkin akit’e değerlendirmelerde bulunan TÜRK DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, şunları dile getirdi: “İsrailliler ve Rumların hülle yöntemiyle İngilizler ve KKTC’deki firmalar vasıtasıyla KKTC’de birtakım araziler aldığı uzun zamandır biliniyor. Hatta Türk Deniz Kuvvetleri için İskele-Boğaz bölgesinde tahsis edilmiş arazinin hemen yanı başında İsrailliler de dâhil olmak üzere yabancılara arsalar satılıyor, siteler yapılıyor. Yani askeri güvenlik bölgesi sınırı bile tanımaksızın böyle araziler yabancılara doğrudan ya da dolaylı olarak satılıyor. İsrail vatandaşlarının KKTC’de mülkler almaları yoluyla bölgede topraklarını şu veya bu şekilde büyütmeyi hedeflemiş olabilecekleri de muhtemeldir. İsrail, 2003 yılından bu yana KKTC’de satın aldığı 2 bine yakın şirket ile 25 bin dönüm civarında toprak satın almış durumda. Bunun üç önemli tehlikesi vardır: l KKTC’nin arazileri Türklerin elinden yüksek fiyatlar teklif edilerek ya doğrudan ya da dolaylı olarak alınıyor. Böylece araziler yoluyla kontrol yabancıların eline geçiyor. l Çok dikkat çekici bir şekilde KKTC’nin tarıma elverişli en verimli arazileri alınıyor. Yani KKTC kendi kendini besleyemez duruma düşebilir. l KKTC’deki askeri tesislerin etrafındaki askeri güvenlik bölgelerinin yakınlarındaki araziler hiçbir kısıtlama olmaksızın ve sınır gözetmeksizin yabancılara ya da yabancıların yerli aracıları olan vekillerine satılıyor. Bu da ciddi güvenlik tehlikesi oluşturuyor.

Türkiye de tehdit altında

“KKTC’de faaliyet yürüten ve özellikle İsrail ile iltisaklı olduğu ortaya konan 2 bin firmanın ne iş yaptığı tüm detaylarıyla araştırılmalıdır. Yalnızca arazi almak için kurulan şirketler ya da ticaret kılıfı altında yürütülen arazi alımlarına karşı tedbir geliştirilmelidir. Karpaz bölgesinde KKTC egemenliğini kısıtlayan ve GKRY çatısında yürütülerek KKTC’nin bağımsız devlet ve iki devletli çözüm anlayışıyla çelişen NATURA 2000 projesi sonlandırılmalıdır. ‘Çifte Vatandaşlık Oyunu’ ve ‘KKTC Vatandaşı Çoğunluk Hisseli Şirket Oyunu’ ile sınırsız mülk edinme, askeri ve ekonomik bölgelerin çevresinin sarılması engellenmelidir. Özellikle KKTC’deki avukat ve gazetecilerin yabancı ortaklı şirketlerde ortaklığının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Askeri bölgelerin etrafındaki arazilere mutlaka ‘yabancılara satılamaz’ şerhi konulmalıdır. Yabancılara arazi satışı tümüyle yasaklanarak sadece bir apartman dairesi alma hakkı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde sadece KKTc değil Türkiye’de doğrudan tehdit altına girer.”

Filistin plânı adada

TÜRK DEGS Güvenlik Bilimleri Direktörü Şafak Yıldırım da şunları söyledi: “Son dönemde, İsrail’in KKTC’de stratejik ve ekonomik çıkarları doğrultusunda gerçekleştirdiği çeşitli girişimler dikkat çekiyor. En önemlisi şüphesiz KKTC’deki arazi ve mülk alımları. Bu konuyu gündeme ilk olarak Yaycı Paşa getirmiştir. İsrail, KKTC’de bulunan İsrailli bağlantılı kişiler aracılığıyla arazi ve mülk edinme yoluna başvuruyor. Özellikle Türk SİHA’larının KKTC’deki Geçitkale Hava Üssü’ne konuşlanacağı Alaniçi köyüne beş kilometre yakınlıktaki yaklaşık bin dönümlük arazi edindiği ifade ediliyor. İsrail, KKTC’de İngilizler, Rumlar ve KKTC’deki yerel firmalar aracılığıyla da arazi ve mülk alımı yapıyor. Bu sayede yasal sınırlamaları aşmayı hedefleyen İsrail, İskele bölgesindeki deniz üssünün kurulacağı alan ve askeri güvenlik bölgelerinin çevresindeki arazilere odaklanıyor. İsrail’in stratejik hedefleri arasında tarıma elverişli arazileri hedef almak da var. KKTC’nin gıda güvenliğini etkilemeyi amaçlayan İsrail, aynı zamanda arazileri Türklerin elinden alarak Filistinlilerin yaşadığına benzer bir şekilde Rumlara devretmeye çalışıyor. İsrail’in bu alımları, KKTC’nin egemenliği, güvenliği ve kalkınması için ciddi bir tehdit oluşturuyor. KKTC yönetimi ve halkı konuya duyarlı olmalı ve dikkatli bir tutum sergilemelidir. Yabancıların mülk edinmesine ilişkin yasal düzenlemeler yapılıp etkin bir şekilde uygulanmalı. Ayrıca, Türkiye ve KKTC arasındaki işbirliğinin sürmesi ve güçlenmesi, ortak bir duruş sergilemeleri büyük önem taşımaktadır.”

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