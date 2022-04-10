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Ekonomi Yaya bıraktığı kişiler ders olmamış! Selçuk Geçer yine dolar balonunu şişirdi
Ekonomi

Yaya bıraktığı kişiler ders olmamış! Selçuk Geçer yine dolar balonunu şişirdi

Doları balon gibi şişirip ‘30 TL’ ve hatta ‘50 TL bile olabilir’ diyerek solcuklara evini ve arabasını sattıran fakat doların düşmesiyle solculara büyük bir şok yaşatan sözde ekonomist Selçuk Geçer yine utanmadan dolar tahmininde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 15:21:00 - 2022-04-10 15:26:11
Yaya bıraktığı kişiler ders olmamış! Selçuk Geçer yine dolar balonunu şişirdi

Solcuların sözde ekonomisti Selçuk Geçer, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelerden rahatsız olmayı sürdürüyor. Geçer, yine algı ve yine korku pompalamaya devam ediyor. 

Yine ‘30 TL olacak’ dedi!

Kendini ‘dolar uzmanı’ olarak pazarlayan sözde ekonomist Selçuk Geçer, Youtube ve Twitter üzerinden yine ‘korku’ saldı. Geçer, “"Dolar daha kırılma yaşamadı. Bir baktığımızda eyvah dolar 30 TL'yi buldu diyeceğiz" iddiasında bulundu. 

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