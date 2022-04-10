Yaya bıraktığı kişiler ders olmamış! Selçuk Geçer yine dolar balonunu şişirdi
Doları balon gibi şişirip ‘30 TL’ ve hatta ‘50 TL bile olabilir’ diyerek solcuklara evini ve arabasını sattıran fakat doların düşmesiyle solculara büyük bir şok yaşatan sözde ekonomist Selçuk Geçer yine utanmadan dolar tahmininde bulundu.
Solcuların sözde ekonomisti Selçuk Geçer, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelerden rahatsız olmayı sürdürüyor. Geçer, yine algı ve yine korku pompalamaya devam ediyor.
Yine ‘30 TL olacak’ dedi!
Kendini ‘dolar uzmanı’ olarak pazarlayan sözde ekonomist Selçuk Geçer, Youtube ve Twitter üzerinden yine ‘korku’ saldı. Geçer, “"Dolar daha kırılma yaşamadı. Bir baktığımızda eyvah dolar 30 TL'yi buldu diyeceğiz" iddiasında bulundu.
Ekonomi
'Dolar 30 lira olacak' tahmini sonrası çuvallayan Selçuk Geçer yine kafa çıkardı! Tarih verdi