  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni emeklilik sistemi nisan ayında başlıyor! Her çalışanın maaşından en az 12 bin lira kesilecek ABD İran'ı vurmayı erteledi! Ama erteleme sebebi geri adım değil! Münbiç'te kritik devir teslim! Suriye ordusu stratejik barajı ele geçirmek için düğmeye bastı! Allah sana akıl fikir versin Ruşen! Sana inananlara da! Suriye için yaptığı hesaplar çöp oldu Bahis reklamı yapan 15 hesaba erişim engeli! Her türlü kumarın kökü kazınmalı Tuzla'da korkutan alevler! Çakmak fabrikası yanıyor, ekipler seferber oldu! Ceza indirimleri çeteciliği besliyor Beyaz Saray'dan, CBS News'e “Trump'ın röportajını eksik yayınlarsanız dava açarız” Özgür ABD rezaleti! Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz adım atılmaz Vatandaşlara açıklama bile yapmadılar! CHP’li İBB vatandaşları otobüssüz bıraktı
Dünya Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!
Dünya

Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

ABD’nin Grönland'ı oldu bittiyle almasına karşı Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya ile birlikte adaya 14 asker gönderip, Trump’ın asker gönderen ülkelere gümrük vergileri getireceğini açıklamasının hemen ardından ise apar topar 14 askerini geri çeken Almanya’dan Trump’a yükselen ‘şantaja boyun eğmeyiz’ sözünü duyanlar, ‘Yaw he he’ demekten kendini alamadı.

ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı ani bir baskınla ele geçirmesine karşı 7 Avrupa ülkesiyle birlikte Grönland’a asker gönderen Almanya, Trump’ın bu ülkelere ek vergi tehdidine karşı ise adayı savunmak üzere gönderdiği 14 askerini 44 saat bile dolmadan apar topar geri çekmişti.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil ise sunku bu gelişme hiç yaşanmamış gibi Berlin’de Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure’un de katıldığı ekonomik diyalog etkinliğinde ABD’ye erkeklendi.

Almanya ve Fransa'nın Başkan Trump'ın yeni gümrük vergileri tehdidine nasıl tepki vereceğini konuştuklarını ifade eden Klingbeil, "Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Biz, Almanya ve Fransa, şantaja boyun eğmeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Bu nedenle, şu saatlerde Avrupa'nın birlikte ve net bir yanıtı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

KARŞI ÖNLEMLER HAZIR

Klingbeil, Trump’ın gümrük vergileri tehdidini sürdürmesi durumunda Avrupa bölgesindeki ortaklarla birlikte kararlı karşı önlemler hazırlığı içinde olduklarını belirterek, ABD ile mevcut gümrük anlaşmasının Avrupa Parlamentosu'nda dondurulmuş olduğunu anımsattı.

Daha önce askıya alınan ABD'den yapılan ithalata yönelik Avrupa gümrük vergilerinin şubat başında yürürlüğe girebileceğini aktaran Klingbeil, Avrupa düzeyinde ekonomik şantaja karşı koymak için güçlü yasal araçlara da sahip olduklarını kaydetti.

Transatlantik ilişkilerde gerilimin artmasının Atlantik'in iki yakasındaki ekonomiye de zarar vereceği uyarısında bulunan Klingbeil, “Ancak yine de, ABD'nin şantaj girişimlerine karşı kendimizi savunmaya her zaman hazır olmalıyız” dedi.

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!
Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Gündem

Suriye askeri, SDG'li teröristi Türkçe tokatladı: Kandil’in köpekleri bunlar!

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi
Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Dünya

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor
Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor

Dünya

Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor

Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi
Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi

Dünya

Suriye’de harita sadece 24 saatte değişti! SDG/YPG'yi kovan aşiret: Şimdi de son mevzilere çevrildi

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti
Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

Gündem

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

Trump, Norveç'e mektup yazdı: Madem Nobel’i bana vermediniz ben de Grönland’ı alıyorum
Trump, Norveç'e mektup yazdı: Madem Nobel’i bana vermediniz ben de Grönland’ı alıyorum

Dünya

Trump, Norveç'e mektup yazdı: Madem Nobel’i bana vermediniz ben de Grönland’ı alıyorum

YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor
YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor

Gündem

YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor

Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme
Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme

Dünya

Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

amerikadan korkmayanmı var sizce ::))

bizde dahil olmak üzere amerikadan her kes korkar unutmayın ::))

1945 den sonra bize yutturulan

<japonya <<kore <<<avrupa<<<<amerika dediki sizi koruma altına aldım silahlanma işi bende siz ekonomik güc olun dedi <<belirtilen ülkelre savunmaya harcama bile yapmadılar pondan gelisştiler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23