Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş!

ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı ani bir baskınla ele geçirmesine karşı 7 Avrupa ülkesiyle birlikte Grönland’a asker gönderen Almanya, Trump’ın bu ülkelere ek vergi tehdidine karşı ise adayı savunmak üzere gönderdiği 14 askerini 44 saat bile dolmadan apar topar geri çekmişti.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil ise sunku bu gelişme hiç yaşanmamış gibi Berlin’de Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure’un de katıldığı ekonomik diyalog etkinliğinde ABD’ye erkeklendi.

Almanya ve Fransa'nın Başkan Trump'ın yeni gümrük vergileri tehdidine nasıl tepki vereceğini konuştuklarını ifade eden Klingbeil, "Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Biz, Almanya ve Fransa, şantaja boyun eğmeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Bu nedenle, şu saatlerde Avrupa'nın birlikte ve net bir yanıtı üzerinde çalışıyoruz" dedi.

KARŞI ÖNLEMLER HAZIR

Klingbeil, Trump’ın gümrük vergileri tehdidini sürdürmesi durumunda Avrupa bölgesindeki ortaklarla birlikte kararlı karşı önlemler hazırlığı içinde olduklarını belirterek, ABD ile mevcut gümrük anlaşmasının Avrupa Parlamentosu'nda dondurulmuş olduğunu anımsattı.

Daha önce askıya alınan ABD'den yapılan ithalata yönelik Avrupa gümrük vergilerinin şubat başında yürürlüğe girebileceğini aktaran Klingbeil, Avrupa düzeyinde ekonomik şantaja karşı koymak için güçlü yasal araçlara da sahip olduklarını kaydetti.

Transatlantik ilişkilerde gerilimin artmasının Atlantik'in iki yakasındaki ekonomiye de zarar vereceği uyarısında bulunan Klingbeil, “Ancak yine de, ABD'nin şantaj girişimlerine karşı kendimizi savunmaya her zaman hazır olmalıyız” dedi.