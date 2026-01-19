  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yav he he! 14 askerini korkudan apar topar kaçıran Almanya şantaja boyun eğmezmiş! Rakka halkı teröristlerin heykellerini paramparça etti Hadımköy'de plastik fabrikasındaki alevler dindirildi! Maddi hasar büyük! Siyonist’in karın ağrısı: Türk askeri Gazze'ye girerse bir daha asla çıkaramayız! Kızılırmak'taki vahşette karar çıktı! Öz kardeşine ve komşusuna ceza yağdı! Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak Erdoğan’dan önemli açıklamalar Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme AK Parti’den CHP’li Toroslar Belediyesi’ne tepki: “Kırsal mahalle kararından dönün” YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor
Yerel Aç kalan kurt mezraya indi! O anlar böyle görüntülendi
Yerel

Aç kalan kurt mezraya indi! O anlar böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elazığ’da kar yağışının etkili olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, yerleşim yerine kadar indi.

Elazığ’da dün gece başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, kırsalda yaban hayatını da zorladı.

 

Yağışla birlikte kırsal alanda yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, merkeze bağlı Kurtdere köyü Kurtdere mezrasına indi. Bir süre evin etrafında gezinen ve yiyecek arayan kurt, ardından ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!
İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!

Yerel

İstanbul'un tamamında kar yağışı alarmı!

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!
İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Gündem

İstanbul karlar altında! Dev metropolde kar yağışı tipiyle görsel şölen sunuyor!

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!
Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Yerel

Bolu Dağı'nda beyaz örtü hakim! Hafif sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Tipi yolları kapattı! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Tipi yolları kapattı! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Yerel

Tipi yolları kapattı! Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23