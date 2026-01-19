Aç kalan kurt mezraya indi! O anlar böyle görüntülendi
Elazığ’da kar yağışının etkili olması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, yerleşim yerine kadar indi.
Elazığ’da dün gece başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, kırsalda yaban hayatını da zorladı.
Yağışla birlikte kırsal alanda yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, merkeze bağlı Kurtdere köyü Kurtdere mezrasına indi. Bir süre evin etrafında gezinen ve yiyecek arayan kurt, ardından ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.