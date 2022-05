Yavuz Yörükoğlu diyet Listesi: Kilo vermek isteyenler için sırrı açıkladı | 30 günde 7 kilo

Maalesef günümüzde artık obezitenin görülme yaşı gibi bir terim yok, çocukluktan hatta bebeklikten başlayan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü aşırı kilo ve obezitenin yetişkinlerin yaklaşık %60’ını ve her üç çocuktan birini etkilediğini belirtiyor. Ülkemizde ise her 100 kişiden 21’i obeziteyle karşı karşıya. Her zaman altını çizdiğim gibi, yeterli, dengeli ve sürdürülebilir beslenmeyle obeziteyi yenmek mümkün.

Kilo vermek isteyen pek çok kişi sağlıklı, sağlıksız gözetmeden birçok yolu denemektedir. Çoğu insan kısa süre içerisinde etkilerini görmek isterken sağlığından da olmaktadır. Uzun vadeli ve kalıcı kilo vermek için ise yapılması gereken belli başlı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat edilmesi kişinin, sağlıklı ve uzun vadeli bir şekilde kilo verme sürecinin oluşmasına yardımcı olacaktır.

Sağlıklı kilo vermenin yolu nedir?

Sağlıklı bir şekilde kilo vermenin ilk adımında, kişi olarak kendi zihnine “zayıflama diyetinde” olmadığı bilincine girmesi gerekmektedir. Bu noktada yapacağımız ilk şey beslenmemize ince ayar çekmektir. Beslenme düzenimizin niteliğini ve niceliğini değiştirmemiz olacaktır. Sağlıklı beslenmenin ilk adımı bir takım genel prensipleri bilmektir. Bu prensiplerin başında da gıdaların kalori yoğunluğu gelmektedir. Bazı gıdalar kalori açısından çok yoğun olurken, bazı gıdalar kalori açısından bir hayli zayıftır. Sağlıklı beslenme sürecinde kalori yoğunluğu az olan gıdaları tüketmeye özen göstermeniz önemlidir. Zayıflama denildiğinde akla gelen ilk yöntem olan kalori kısıtlaması yani az yemek yeme ile zayıflamanın mümkün olmayacağının bilinmesi önemlidir. Bu noktada metabolizma çok akıllıdır. Direkt olarak bu durumu hisseder ve buna karşı mutlaka önlem alır. Fakat çok yiyerek metabolizmanızı kandırabilirsiniz.

Yavuz Yörükoğlu zayıflamak için en ideal beslenme programı

Koca bir tas dolusu salata yediğinizde, oldukça kısa süre içerisinde doygunluk seviyesine ulaşmış olacaksınız. Sağlıklı bir şekilde kilo verme sürecinin içerisinde kendimizi bulmak istiyorsak gün içerisinde 5 kez mutlaka meyve, sebze ve salata yemeye özen gösterin. Sağlıklı bir şekilde kilo verme kapsamında kişinin belki de en çok önem vermesi gerektiği hususların başında lifler gelmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda lif açısından zengin besinlerle beslenen kişilerin, ölümcül hastalıklara; kal damar hastalığı, şeker hastalığı, kanser gibi hastalıklara yakalanma oranının oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Sağlıklı kilo verme sürecinde olmak için uygulanması gereken durumlar başında lif açısından zengin gıdalar ile beslenmek gelmektedir. Lifli besinler tüketmeyi ve beslenme düzeninize lif içeren besinleri eklemeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Lif açısından önemli olan besinleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Bezelye 100 gramında 16 gram lif

Mercimek 100 gramında 16 gram lif

Barbunya fasulye 100 gramında 15 gram lif

Brokoli 100 gramında 10 gram lif

Bulgur pilavı 100 gramında 6 gram lif

Yulaf ezmesi 100 gramında 5 gram lif

Tam buğday spagetti 100 gramında 6 gram lif

Kepekli tam buğday ekmek 1 diliminde 3 gram lif

Elma / Armut orta boy 5 gram lif

Ceviz / Badem 50 gramında 6 gram lif

Bu konu kapsamında gün içerisinde 30 – 40 gram arasında lif tüketiminde bulunmak, sağlıklı kilo verme sürecinin oluşması için önemli olan faktörler arasında yerini almaktadır.

En sağlıklı beslenme çeşidi hangisidir?

Yapılan araştırmalar sonucunda en doğrusunu söylemek gerekirse Akdeniz tarzı beslenme, en sağlıklı beslenme çeşididir. Taze meyve, sebze ve salatalar açısından zengin lifler ile destekli beslenme düzeneği kişinin sağlıklı bir şekilde kilo vermesi ve kişinin sağlıklı olması için önemlidir. Bu noktada diyet düşüncesinden ulaşıp, besinlerin içeriğini bilerek tüketmeniz ve vücudunuza hangi besinin iyi gelip gelmeyeceğini düşünerek bilinçli bir şekilde yemeniz bu sistematiği zihninizde oturmanız kısa süre içerisinde fazla kilolarınızdan kurtulmanıza yardımcı olurken sizi sağlıklı yaşama adım atmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın hayatınızın her alanında diyette olamazsınız dolayısıyla işin matematiğini öğrenmek çok daha doğru olacaktır.

Basit bir test yapın ve kişisel beslenme programı ve sağlığınız için diyet planı alın. Sağlıklı vücut ınşa edin. Diyet planı daha sağlıklı olmanıza yardımcı olur.

