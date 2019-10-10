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Yavuz ve Fatih’i gözetliyorlar! 20 gemi koruyor

Doğu Akdeniz’in daha derin sularında arama yapacak olan Yavuz sondaj gemisi Türkiye’ye kadar Güney Rum Yönetimi ve destekçileri tarafından da adım adım takip ediliyor. Yunan medyası Türkiye’nin, Kıbrıs’ı firkateynler ve denizaltılar dahil olmak üzere neredeyse 20 gemiyle çevrelediğini yazdı.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:39
Yavuz ve Fatih’i gözetliyorlar! 20 gemi koruyor

Yunan Kathimerini gazetesi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaşan Yavuz’u, Fatih’i ve Barbaros gemisini kaleme aldı.

Gazetenin “Türk donanmasının Kıbrıs’ı çevrelemesi endişelendirdi” başlığıyla yazdığı haberde, Türkiye’nin, Kıbrıs’ı firkateynler ve denizaltılar dahil olmak üzere neredeyse 20 gemiyle çevrelediğini yazdı. Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içindeki Yavuz’un Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonla aynı zamana denk geldiğine dikkat çeken gazete Barbaros gemisinin de ada sularında sismografik araştırmalar yaptığını kaleme aldı.

Destek alamadılar

Türkiye’nin, Kıbrıs’ın sözde MEB ilanı içerisindeki ihtilaflı alanları ihlal ettiğini öne süren gazete, böyle bir dönemde bölgedeki ekonomik çıkarları olan batılı güçlerin yokluğunun, Fransa ve ABD gibi ülkelerin, Doğu Akdeniz’deki krizden kaçındığını belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 08:39
  1. Kathimerini gazetesi
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  6. kktc
  7. Kıbrıs Rum Yönetimi
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  9. doğalgaz

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  • HarunHarun34 dk önce
    Demekki neymis ulkemiz silah yaparken acta kalsak dirdir etmiyecekmisiz zayif olursak dusmanlarimiza hep taviz vermek zorunda kaliyoruz haliylede belli bir zaman sonra gercekten fakir dusup 2001deki gibi yere cakiliyoruz oysa guclu ordumuz sayesinde cikarlarimizi koruyup zengin olmak yolunda daha hizli ilerleyebiliriz hem guclu olanin dostuda cok olur bugun bize hirlayanlar namlunun ucunu gorunce dilleri bogazlarina akar milletim daha cok calisalim birlik olalim iri olalim diri olalim ins
  • vatansevervatansever49 dk önce
    maça yemiyor diyelim....akdeniz türk gölü olur korkusu hakim....teknolojimiz ön plana çıkıyor bunu net görüyoruz.

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