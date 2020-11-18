Yavuz Temizer kimdir?
Yavuz Temizer hayatı | İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İYİ Parti Antalya eski İl Başkanı Yavuz Temizer partisinden istifa ettiği geçtiğimiz gün duyurdu. Peki, Yavuz Temizer kimdir? | Yavuz Temizer hayatı | Yavuz Temizer kariyeri
Yavuz Temizer 24 Ağustos 1976'da Elazığ'da dünyaya geldi. Temizer, Harita Mühendisi, Müteahhit; İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi.
TÜMED (Teknik Üniversite Mezunlar Derneği) Kurucu Genel Başkanlığı yaptı. Türk Ata Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet Üyeliği, Bengütürk TV Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkgücü Ülküspor Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.
İyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Temizer, evli ve 2 çocuk babasıdır.