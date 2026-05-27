İstanbul'un ardından şimdi de İzmir! Kılıçdaroğlu’nun ekibine devredildi
CHP İstanbul ve İzmir İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesapları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibine devredildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi il başkanlıklarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeye başladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın ardından, CHP İzmir İl Başkanlığı’nın Facebook hesabı da ekibe devredildi.
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, gelişmeyi yaptığı şu açıklamayla duyurdu:
“Kamuoyu ve basına önemle arz olunur;
CHP İzmir İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır.
Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır.