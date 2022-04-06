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Biyografi Yavuz Selim Kıran kimdir nereli? Yavuz Selim Kıran hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Yavuz Selim Kıran kimdir nereli? Yavuz Selim Kıran hangi görevlerde bulundu?

Yeni büyükelçiler kararnamesi yayınlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb'e atandı. Peki Yavuz Selim Kıran kimdir? Yavuz Selim Kıran nereli kaç yaşında? Yavuz Selim Kıran hangi görevlerde bulundu? İşte Yavuz Selim Kıran’ın hayatı, özgeçmişi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 10:32:00 -
Yavuz Selim Kıran kimdir nereli? Yavuz Selim Kıran hangi görevlerde bulundu?

Dışişleri Bakan Yardımcı Yavuz Selim Kıran, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Zagreb'e büyükelçi olarak atandı.

Yavuz Selim Kıran kimdir?

Yavuz Selim Kıran, 1985 yılında Ordu’da dünyaya gelmiştir. Lisans öğrenimini Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Yavuz Selim Kıran, Erdoğan’ın başbakanlık döneminde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevini yürütmüştür.

2018 yılı genel seçimlerinde AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Yavuz Selim Kıran, 7 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Yavuz Selim Kıran, 5 Nisan 2022'de Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı. Kıran, evli ve bir çocuk babasıdır.

 

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