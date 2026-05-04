Levent Gültekin'den CHP'ye "Liyakat" Tepkisi: "Bütün Aileyi Belediyelere Yerleştirmiş"
Levent Gültekin'den CHP'ye "Liyakat" Tepkisi: "Bütün Aileyi Belediyelere Yerleştirmiş"

Yücel Kaya

Gazeteci Levent Gültekin, CHP’li Bülent Tezcan’ın siyasi geçmişini ve aile fertlerinin belediyelerdeki işe alım süreçlerini gündeme getirerek partideki liyakat eksikliğini eleştirdi.

Gültekin, Bülent Tezcan’ın 5 dönemdir milletvekili olduğunu hatırlatarak, "O kadar bulunmaz büyük bir Hint kumaşı ki yerini kimseye bırakamayacak kadar önemli işler yapıyor siyasette" ifadeleriyle Tezcan’ın uzun süreli vekilliğini ironik bir şekilde eleştirdi.

Belediye Kadrolarında Aile Saadetini Sorguladı

Gültekin, Tezcan’ın ailesine yönelik şu iddiaları dile getirdi:

  • Kuşadası Belediyesi: Tezcan’ın kızını, oğlunu ve damadını Kuşadası Belediyesi’nde işe yerleştirdiğini belirtti. Belediye başkanının bu alımları "liyakat" ile savunduğunu ifade eden Gültekin, "Kuşadası’nda liyakatle alabileceğin başka mimar mı yoktu?" sorusunu yöneltti.
  • Ataşehir Belediyesi: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, Tezcan’a eşinin Ataşehir Belediyesi’nde memur olarak çalışıp çalışmadığını sorduğunu aktaran Gültekin, "Belli ki arkadaş bütün aileyi belediyelere yerleştirmiş" dedi.

"Başkalarına Yer Kalmıyor"

Gültekin, CHP'li belediyelerin tamamen siyasetçilerin yakınlarına hizmet eder hale geldiğini savunarak, "Hiç mi utanmıyorsunuz? CHP'li belediyeler tamamen CHP'li siyasetçilerin çocuklarını işe alınca başkalarına yer kalmıyor zaten" diyerek tepkisini dile getirdi. Bu durumun Kuşadası'nda herkes tarafından bilindiğini de sözlerine ekledi.

