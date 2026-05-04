CHP’li belediyede talan ve rüşvet çarkı: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı

CHP’li belediyelerin adeta birer "rant kapısı" haline geldiği gerçeği, Antalya’dan gelen şok haberle bir kez daha tescillendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET üzerinden dönen kirli pazarlıkları, ihaleye fesat karıştırma operasyonlarını ve milyonluk vurgunları gün yüzüne çıkardı.

CHP’li belediyedeki "soygunun" bilançosu ise dudak uçuklattı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet' ve 'suçtan elde edilen gelirin aklanması' suçlarıyla halkın tam 113 milyon 426 bin TL’si iç edildi. Şüpheliler arasındaki para trafikleri, kamu kaynaklarının nasıl fütursuzca yağmalandığını ve CHP’li isimlerin zenginleşmesi için nasıl bir sistem kurulduğunu kanıtladı.

Belediyeyi adeta bir aile şirketine veya suç şebekesine çevirenlerin listesi kabarık. Şüpheliler arasında:

Daha önce de rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla adı anılan Muhittin Böcek,

Belediyenin kara kutusu olarak bilinen Genel Sekreter ve ANSET eski müdürü C.T.,

Ve çok sayıda CHP referanslı "iş insanı" yer alıyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden, aralarında ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan B., ANSET Müdürü Vahdet N. ve Kent Tarihi Dairesi Başkanı İsmail O. gibi kritik isimlerin bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYE DEĞİL, SANKİ MAFYA YAPILANMASI!

CHP’nin yönettiği şehirlerde hizmetin yerini alan bu "mafya filmi" senaryoları, vatandaşın parasına çöken zihniyeti bir kez daha ifşa etti. İstanbul’da talan, Konak’ta tetikçi, Uşak’ta usulsüzlük derken Antalya’da patlak veren bu devasa yolsuzluk, CHP’li belediyelerin kanun ve nizam tanımazlığını kör göze parmak misali ortaya koydu.

Soruşturma derinleştikçe bu kirli ağın uçlarının nerelere uzanacağı merak konusu olurken, CHP Genel Merkezi’nin bu "lağım" karşısında yine üç maymunu oynaması bekleniyor. Halkın hakkını rüşvet şebekelerine yediren bu zihniyetin, yerel yönetimlerdeki "berbat imtihanı" her geçen gün yeni bir rezaletle taçlanıyor!

Ajanslarda yer alan habere göre; CHP’li Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında; aralarında iş insanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 34 şüpheliden 27’si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin cezaevinde, 2’sinin yurt dışında olduğu bildirildi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler arasında, 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için hastanede olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ANSET'in eski müdürü C.T. de yer alıyor.

113 MİLYON 426 BİN LİRALIK KAMU ZARARI

'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Suç olan gelirin aklanması' suçlamaları yöneltilen şüpheliler arasında suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edildiği, 113 milyon 426 bin TL'lik kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye getirilen 27 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan B., ANSET Müdürü Vahdet N., Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı İsmail O., Alper A., Göktuğ K., Hüseyin K., İlknur Ö., iş insanları Mehmet Okan K., Abdulkadir K., Levent Ş., İsa K., Aziz S., Cevdet M. ile Hatice V. tutuklandı. 11 şüpheli serbest bırakıldı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.