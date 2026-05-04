  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel’in Karabük’te hastane yok yalanı! Araştırmayan Genel Başkan, Sorgulamayan Seçmen İran’dan flaş Hürmüz Boğazı açıklaması: Bölgeye yaklaşması halinde ABD donanması hedef alınacak Ali Karahasanoğlu’ndan "sol kafa"ya yaylım ateşi: Hem sahil yağması hem doğa edebiyatı! Terörsüz Türkiye Rapor onaylandıktan sonra ABD/İsrail, İran'a savaş başlattı. Özkan Yalım'ın kızından skandal talimat: Muhasebeci konuştu, plan bozuldu: "Beni ateşe atacaktınız, telefonları vermedim" ABD süslü kelimelerle katliam yapacak! Operasyonun adı “Özgürlük Projesi” Katliamın adı “İnsani Amaç” Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı: İşte operasyonun detayları Sanchez’in uçak kabusu bitmiyor Arıza mı, mesaj mı? Ankara’ya zorunlu iniş yaptı İsrail’in küresel casusluk ağı deşifre oldu: 15 binin üzerinde telefon takipte 4 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem CHP’li belediyede talan ve rüşvet çarkı: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Gündem

CHP’li belediyede talan ve rüşvet çarkı: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’li belediyede talan ve rüşvet çarkı: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Hizmet yerine skandallarla gündemden düşmeyen CHP’li belediyelerde yolsuzluk kanalizasyonu patladı. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde kurulan rüşvet ve irtikap çarkı deşifre olurken, aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu 14 kişi demir parmaklıklar ardına gönderildi.

CHP’li belediyelerin adeta birer "rant kapısı" haline geldiği gerçeği, Antalya’dan gelen şok haberle bir kez daha tescillendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET üzerinden dönen kirli pazarlıkları, ihaleye fesat karıştırma operasyonlarını ve milyonluk vurgunları gün yüzüne çıkardı.

MİLLETİN CEBİNDEN 113 MİLYONLUK VURGUN

CHP’li belediyedeki "soygunun" bilançosu ise dudak uçuklattı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet' ve 'suçtan elde edilen gelirin aklanması' suçlarıyla halkın tam 113 milyon 426 bin TL’si iç edildi. Şüpheliler arasındaki para trafikleri, kamu kaynaklarının nasıl fütursuzca yağmalandığını ve CHP’li isimlerin zenginleşmesi için nasıl bir sistem kurulduğunu kanıtladı.

CHP’Lİ BAŞKAN VE EKİBİ SUÇ DOSYASININ MERKEZİNDE

Belediyeyi adeta bir aile şirketine veya suç şebekesine çevirenlerin listesi kabarık. Şüpheliler arasında:

Daha önce de rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla adı anılan Muhittin Böcek,

Belediyenin kara kutusu olarak bilinen Genel Sekreter ve ANSET eski müdürü C.T.,

Ve çok sayıda CHP referanslı "iş insanı" yer alıyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden, aralarında ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan B., ANSET Müdürü Vahdet N. ve Kent Tarihi Dairesi Başkanı İsmail O. gibi kritik isimlerin bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYE DEĞİL, SANKİ MAFYA YAPILANMASI!

CHP’nin yönettiği şehirlerde hizmetin yerini alan bu "mafya filmi" senaryoları, vatandaşın parasına çöken zihniyeti bir kez daha ifşa etti. İstanbul’da talan, Konak’ta tetikçi, Uşak’ta usulsüzlük derken Antalya’da patlak veren bu devasa yolsuzluk, CHP’li belediyelerin kanun ve nizam tanımazlığını kör göze parmak misali ortaya koydu.

Soruşturma derinleştikçe bu kirli ağın uçlarının nerelere uzanacağı merak konusu olurken, CHP Genel Merkezi’nin bu "lağım" karşısında yine üç maymunu oynaması bekleniyor. Halkın hakkını rüşvet şebekelerine yediren bu zihniyetin, yerel yönetimlerdeki "berbat imtihanı" her geçen gün yeni bir rezaletle taçlanıyor!

Ajanslarda yer alan habere göre; CHP’li Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında; aralarında iş insanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 34 şüpheliden 27’si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’sinin cezaevinde, 2’sinin yurt dışında olduğu bildirildi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler arasında, 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tedavi için hastanede olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ANSET'in eski müdürü C.T. de yer alıyor.

113 MİLYON 426 BİN LİRALIK KAMU ZARARI

'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Suç olan gelirin aklanması' suçlamaları yöneltilen şüpheliler arasında suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edildiği, 113 milyon 426 bin TL'lik kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye getirilen 27 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan B., ANSET Müdürü Vahdet N., Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı İsmail O., Alper A., Göktuğ K., Hüseyin K., İlknur Ö., iş insanları Mehmet Okan K., Abdulkadir K., Levent Ş., İsa K., Aziz S., Cevdet M. ile Hatice V. tutuklandı. 11 şüpheli serbest bırakıldı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar'
CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar'

Gündem

CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar'

CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!
CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!

Gündem

CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!

CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var!
CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var!

Gündem

CHP'li belediyeye bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var!

CHP'li belediye restorasyon adı altında tarihi eseri yok etti! Çeşmeyi de çalmışlar
CHP'li belediye restorasyon adı altında tarihi eseri yok etti! Çeşmeyi de çalmışlar

Gündem

CHP'li belediye restorasyon adı altında tarihi eseri yok etti! Çeşmeyi de çalmışlar

Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdiler Oy verdikleri CHP'li belediyeye pankartlı isyan
Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdiler Oy verdikleri CHP'li belediyeye pankartlı isyan

Yerel

Marmaris'te "Adalet istiyoruz" diyerek tepki gösterdiler Oy verdikleri CHP'li belediyeye pankartlı isyan

Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti
Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti

Gündem

Hizmet değil "soygun" yönetimi: CHP'li belediyede "hayalet personel" rezaleti

CHP'li belediyede yolsuzluk çarkı deşifre oldu! 27 şüpheli adliyede!
CHP'li belediyede yolsuzluk çarkı deşifre oldu! 27 şüpheli adliyede!

Gündem

CHP'li belediyede yolsuzluk çarkı deşifre oldu! 27 şüpheli adliyede!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Uğur

Kim bilerek kamudan hortumluyor ise kim olursa olsun Allah belasını versin
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23