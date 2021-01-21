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İSLAM Yavuz Oktay kimdir? Yavuz Oktay kaç yaşındaydı?
İSLAM

Yavuz Oktay kimdir? Yavuz Oktay kaç yaşındaydı?

Yavuz Oktay’ın hastalığı neydi? Yeşilçam oyuncularından Yavuz Oktay, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 15 gün yoğun bakımda tedavi altında olan Yavuz Oktay hayatını kaybetti. Peki Yavuz Oktay kimdir? Yavuz Oktay kaç yaşındaydı?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 17:40:00 - 2021-01-21 17:43:23
Yavuz Oktay kimdir? Yavuz Oktay kaç yaşındaydı?

Yeşilçam'ın kötü karakterlerinden Oktay Yavuz bir döneme damgasını vurmuştu. Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Nice yer aldığı sinema filmi ardından 1974 yılında Almanya'ya gurbetçi olarak gitti. Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağladı. Oktay Yavuz, 500'ün üstünde sinema filminde performans gösterdi. Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoromanda da yer aldı. 1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan usta oyuncu, daha sonra gelen teklifleri geri çevirdi.

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