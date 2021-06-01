"Yavuz Obüs Sistemi" atış testlerini tamamladı

Aracın YOL-BAK firması ile geliştirildiğini belirten SAHA İSTANBUL, gelişmeyi resmi Twitter hesabından duyurdu. SAHA İSTANBUL tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılı Mayıs ayının ikinci yarısında gerçekleştirilen testlerde, T-155 YAVUZ OBÜS’ü arka arkaya 6 atışı sadece 1 metre sapma ile hedefe ulaştırarak topçu atışında kabul edilebilir limit olan 30 metrenin oldukça altında kalmıştır. YOL-BAK tarafından; silah ve atış kontrol yazılımı hariç üst yapı, zırhlı çift kabin, yazılımı dahil tüm hidrolik sistemi, analizleri ve tasarımları dahil tüm mühendislik faaliyetleri tüm askeri standartlara uygun olarak anahtar teslim olarak tamamlanmıştır."

Kamyona monteli obüs sistemleri paletli kundağı motorlu obüs sistemlerine göre daha uygun maliyetli olması, bakım onarım ve nakliyede kolaylıklar sağlaması nedeniyle gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere kadar geniş bir skalada pazar payını artırmaya devam ediyor. Bu nedenle kamyona monteli obüs sistemlerinin ihracat potansiyeli de oldukça yüksek. Paletli obüs sistemlerine göre tehdit seviyesi daha düşük bölgelerde görev yapabilen kamyona monteli obüs sistemlerinin TSK envanterine girmesiyle birlikte Türkiye ateş gücünü daha da yukarıya çekecek.

Türkiye topçu sistemlerine yönelik diğer çalışmalarına da devam ediyor. Fırtına 2 olarak da bilinen T-155 Fırtına NG kundağı motorlu obüs sistemlerinin üretimine devam ediyor.

Ayrıca Roketsan tarafından geliştirilen Mesafece Düzeltme Kiti (MDK) gibi çözümler ile topçuların etkinliği de artırılacak. Tapa şeklinde olan bu ürün envanterdeki başta 155 mm top mermisi olmak üzere çeşitli mühimmatlara monte edilecek. Kit, mühimmatın infilak etkisini artırmamasına karşın mühimmatın düştüğü noktanın hedef noktasına menzilce yaklaşmasını sağlıyor.

MKE Yavuz Obüs Sistemi

155 milimetre 52 kalibre MKE Yavuz obüs sistemi için kullanılan araç tamamen zırhlı olarak geliştirildi. Sistemin atışa hazırlanma süresi en fazla 1 dakika, atışı tamamlayıp mevzi değiştirmesi ise en fazla 2 dakika sürmekte. Yavuz, 5 mürettebatı taşıyacak kapasitede çift kabine sahip ve tam yüklü azami saatte 90 kilometreye hıza çıkabilmekte.

Yavuz Obüsü, farklı yükseliş açıları ve sevk barut modülleriyle aynı hedefi aynı anda 3 farklı mühimmatla vurabiliyor. Sistem, uzun menzilli mühimmatlarla 40 kilometre menzil içindeki askeri birlik ve taburlara atış yapabiliyor. Mevzilenen topçu birliğinin karşı hedeflerden uzakta olmasından dolayı düşman tarafından karşı saldırı yapılma riski de azalıyor.

Yavuz Obüsü ile 15 saniyede 3 atım (darbeli atım), 1 dakikada 4-6 atım (normal atım), 1 dakikada 2 atım (sürekli atım) yapılabiliyor.