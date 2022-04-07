  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yavuz Karadeniz'de sondaja çıkıyor
Gündem

Yavuz Karadeniz'de sondaja çıkıyor

Karadeniz gazını 2023'te karaya çıkarmayı hedefleyen Türkiye, gazın kullanılması için çalışmalara devam ediyor. Yavuz Sondaj Gemisi, yarın yeni görevi için Filyos Limanı'ndan hareket edecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 12:21:00 -
Yavuz Karadeniz'de sondaja çıkıyor

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın bitmesi için tarihi adımlarını atmaya devam ediyor.

Son olarak Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfederek büyük bir hayalin başlangıcına imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sondaj gemileri, Mavi Vatan'ı karış karış gezerek doğalgaz aramaya devam ederken Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz için yeni bir mesaiye başlıyor.

Göreve başlıyor

Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki ilk kritik görevine başlayacak. Gemi, yarın Filyos Limanı'ndan yeni görevi için hareket edecek.

Hedef 2023 yılında kullanmak

Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'de eş zamanlı görev yapacak. Hedef, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay