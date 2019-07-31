Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu! İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu’nun, Meclis’teki görevini devredeceğinin öğrenilmesinin ardından partideki yeni görevi ile ilgili gelişme yaşandı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İstanbul MilletvekiliYavuz Ağıralioğlu, Meclis’teki görevini devredeceği öğrenilmişti. Ağıralioğlu, dün Yeniçağ’a yaptığı açıklamada Genel Başkan Meral Akşener’in kendisini Genel Başkan Yardımcılığı görevinde görmek istediğini ifade etti. Yeni görevi belli oldu Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in onayıyla, Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

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