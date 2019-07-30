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Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Meclis Grup Başkanvekilliği'nden aldığı İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu.

30 Temmuz 2019 Salı 11:13
Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından TBMM Grup Başkanvekilliği'nden alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na genel merkezde etkinliği fazla olmayan bir görev verildi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilliği'nden alınan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli. Ciddigazete'nin haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu yapılacak olağanüstü genel kurulu beklemeden, parti tüzüğünün 54. maddesinden aldığı yetkiyle Yavuz Ağıralioğlu'nu, Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcığı'na atadı.

Ersagun Yücel belediyede çalışmaya başladı

Daha önce bu görevi, Ahmet Ersagun Yücel yapıyordu. Yücel, 31 Mart seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başlayınca, Ankara'dan uzak kalacağı düşünülerek, bu göreve Ağıralioğlu atandı. Parti içinde Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte hareket eden BBP eksenli grup, İstanbul milletvekilinin Koray Aydın'ın yerine Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı veya parti sözcüsü olmasını bekliyordu. Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması yapan Ağıralioğlu'nu, siyaseten etkisi olmayan, kameralardan ve mikrofonlardan uzak bir göreve ataması dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:13
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Aydın
  4. Ankara
  5. Meral Akşener
  6. Yavuz Ağıralioğlu
  7. İYİ Parti

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