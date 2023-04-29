Yavuz Ağıralioğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret! Ayaklarına taş değmesin

Ziyaretini sosyal medyadan duyuran Ağıralioğlu, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Ağıralioğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gayretler azizdir. Türk'ün Gökkubbesi'nden Mavi Vatanı'na, 783.562 kilometre kare vatan toprağından gönül coğrafyamıza; milli savunma sanayimize taş üstüne taş koyan, tek bir çivi dahi çakan kim varsa, kalbimiz, desteğimi ve dualarımız onunladır. Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar."