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Gündem Yavuz Ağıralioğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret! Ayaklarına taş değmesin
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret! Ayaklarına taş değmesin

Yeniakit Publisher
2023-04-29 12:12:00 -
Yavuz Ağıralioğlu’ndan TEKNOFEST’e ziyaret! Ayaklarına taş değmesin

İYİ Parti’den zehir zemberek sözlerle istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TEKNOFEST 2023’ü ziyaret etti.

Ziyaretini sosyal medyadan duyuran Ağıralioğlu, Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Ağıralioğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gayretler azizdir. Türk'ün Gökkubbesi'nden Mavi Vatanı'na, 783.562 kilometre kare vatan toprağından gönül coğrafyamıza; milli savunma sanayimize taş üstüne taş koyan, tek bir çivi dahi çakan kim varsa, kalbimiz, desteğimi ve dualarımız onunladır. Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar."

 

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Yorumlar

Millet

Hah şöyle, nerede duracağını öğrendi.

çiko

nacizane tavsiyemdir,AK parti,MHP candır.Gel Yanımıza ,Devlet bey bırakacak zaten MHP nin Başına geçersin .Tüm milliyetçiler vatan severler,Reis, Ülkeyi uçururuz eveAllah...
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