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Siyaset Yavuz Ağıralioğlu tarih verdi! Yeni bir siyasi parti geliyor
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu tarih verdi! Yeni bir siyasi parti geliyor

Yeniakit Publisher
2024-06-26 14:27:00 -
Yavuz Ağıralioğlu tarih verdi! Yeni bir siyasi parti geliyor

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri Programının konuğu 27. Dönem milletvekili Yavuz Ağıralioğlu oldu. Yeni bir siyasi parti kuracak olan Ağıralioğlu “ CHP’nin tek alternatif parti gibi görünmesinden rahatsızım” derken ismi henüz netleşmeyen yeni siyasi partinin ise sonbaharda kurulacağını açıkladı.

Eski İP’li ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına katıldı. AYF Genel Başkanı Sinan Burhan, Ağıralioğlu’na  parti kurma çalışmaları ile ilgili gelişmeleri sordu. Ağrıalioğlu, Partinin sonbaharda kurulacağını ve isminin henüz netlik kazanmadığını söyledi. Ağıralioğlu kurulacak yeni partide mevcut milletvekillerinden isimlerin olabileceğini de sözlerine ekledi. 

3A İLE YOLA ÇIKACAĞIZ

Yavuz Ağıralioğlu “ Biz 3 A ile yola çıkacağız. Akıl, Ahlak ve Adalet. 3 Y halledilseydi belki bunlara ihtiyaç kalmayacaktı. 3 Y iddiasıyla çıkılmış siyasi yolculuğun bizim omuzlarımıza yüklediği mesuliyet 3 A mecburiyetidir. Akla, ahlaka ve adalete ihtiyacımız var” dedi

CHP TEK ALTERNATİF DEĞİLDİR

CHP’nin seçmenin oy verme isteksizliğinden kaynaklı alternatif parti olarak görülmesinden  rahatsızlık duyduğunu dile getiren Ağıralioğlu, “ Ben bu alternatifsizliğin devlete de millete de kötülük olduğunu düşünüyorum.” Dedi.

Ağıralioğlu “CHP’lilerin Suriyeliler burada kalsın gibi laflar etmeye başladılar bunu şöyle tehlikeli görüyorum ben bu bir mutabakattır böyle zamanlarda Türk Milleti geleceğinden vurulur. Böyle zamanlarda iktidar hevesi taşıyanlar o heveslerin kuralsızlığıyla bunlara iltimas sağlarlar, ben bu popülizmin alanını devletin milletin aleyhine bir takım tertiplere sebep olmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden biz de bu alana girmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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