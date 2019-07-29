Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nu görevden aldı.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun görevden alınmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi olarak gösterildi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:40
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nu görevden aldı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun görevden alınmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi olarak gösterildi.
S400'ler konusunda Erdoğan'a destek vermişti
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, “Biz, S-400 meselesini kendi güvenliğimiz için yaptığımız bir hamle olarak görüyoruz. Erdoğan’ın devletin güvenliğiyle alakalı konularda iradesini örselemek Türkiye için bir zafiyet oluşturur. Doğu Akdeniz’deki haklarımızdan bir santim geriye adım atmamız mümkün değildir” demişti
Yavuz Ağıralioğlu kimdir?
Yavuz Ağıralioğlu kimdir? İYİ Parti İstanbul MilletvekiliYavuz Ağıralioğlu nereli?Yavuz Ağıralioğlu hangi görevlerde bulundu? İyi Parti Grup Başkanvekili olanYavuz Ağıralioğlu'nun hayatı. Yavuz Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara'da doğdu. Yavuz Ağıralioğlu’nun baba adı Mustafa, anne adı Hatice’dir. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Yavuz Ağıralioğlu, gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulundu ve memleket meselelerinde inisiyatif aldı. Yavuz Ağıralioğlu, 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu. Yavuz Ağıralioğlu, 2011 yılından itibaren Türkiye İnisiyatif Merkezi başkanlığını yürütmektedir. Ağıralioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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