Yavuz Ağıralioğlu neden görevden alındı? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nu görevden aldı.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun görevden alınmasının sebebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermesi olarak gösterildi.

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