Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili olay iddia! Yer yerinden oynayacak! O partiye...

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün TBMM'de yaptığı basın açıklamasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının 'dayatma' olduğunu söyledi. Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız. Güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunuldu." dedi.

Bu açıklamanın ardından, HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, "Yavuz Ağıralioğlu’nun hitap ettiği ülkücü, milliyetçi bir kitle var. Hitap ettiği kitleye ‘Ben buradayım merak etmeyin bu seçimden sonra bir şeyin başındayım’ diyor, Ağıralioğlu’nun çevresinden duyduğum, Büyük Birlik Partisi’ne Genel Başkan olma amacı var. Yani kendine yatırım yaptı" iddiasında bulundu.



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