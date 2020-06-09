Yavşan otunun faydaları nelerdir? Yavşan otu hangi hastalıklara iyi geliyor?

Yavşan otu Papatyagiller familyasından 200-400 arasında türü bulunan bir bitkidir. Genellikle Kuzey ve Güney her iki yarımkürede kuru ya da yarı kurak bölgelerde yetişen yavşan otu, sağlığa birçok fayda sağlamaktadır. Oldukça sık tüketilen yavşan otunun yüzyıllardır alternatif tıpta kullanıldığı bilinmektedir. Uzmanlar, yavşan otunun özellikle mide rahatsızlıklarına birebir geldiğini söylemektedir. İşte yavşan otunun mucizevi faydaları...

- Baş ağrısı için tavsiye edilmektedir. Uzmanlar yavşan otunun migren ağrılarına da iyi geldiğini söylemektedir.

- Yavşan otu ağız ve diş sağlığına birebir gelir. Yavşan otu gargarası, ağız ve diş iltihaplanmasına doğal bir ilaç olduğu için uzmanlar tarafından sıkça tavsiye edilmektedir.

- Yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur.

- Ülser ve gastirit gibi mide rahatsızlıklarına karşı tavsiye edilmektir. Yavşan otu mide duvarını güçlendirmektedir.

- Kalp ve damar hastalıklarına karşı oldukça etkilidir. Kalp hastalıklarının yaşanmasını önler.

- Yavşan otunun güçlü bir toksin atıcı özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği ile birlikte vücudun kulunçlanmasının önüne geçer. Vücut ağrılarına neden olan kulunç için doğal ilaçtır.

- Sinir sistemindeki hücreleri yeniler, vücuttaki kan akışını olumlu etkiler.