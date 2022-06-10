Yavrusunu korumak isteyen anne ayı ile erkek ayının kavgası kamerada!
İspanya’nın Cantabria dağlarında yavrusunu korumak isteyen anne ayı ile erkek ayı kavga ederek uçurumdan düştü.
İspanya’nın Cantabria dağlarında iki ayı, saniyelerce süren kavgalarının ardından uçurumdan düştü.
İspanya’nın yaklaşık 350 ayıya ev sahipliği yapan Cantabria dağlarında kaydedilen ayı kavgası gündem oldu. Orman yetkililerine göre anne ayı, yavrusunu yanlarına gelen erkek ayıdan korumak için kavgaya başladı. İki ayı saniyelerce kavga ettikten sonra uçurumdan yuvarlandı. Erkek ayı kayalıklara çarparken, anne ayı ise düştüğü yerde toparlanıp yavrusunu bulmaya çalıştı.
Sağlık durumları iyi
Veterinerler, çevre koruma görevlileri ve diğer uzmanlar olaydan sonra peşine düştükleri yaralı anne ayı ve yavrusuna ulaşarak sağlık durumlarının iyi olduğunu belirledi. Anne ayı ve yavrusunun girdiği mağarada kamerayla izlendiği, bölgeye yiyecek ve su bırakıldığı ifade edildi.
Yetkililere göre anne ayılar genellikle bu mevsimde yavrularını yetişkin erkeklerin saldırılarına karşı savunmak zorunda kalıyor.