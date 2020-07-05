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Aktüel

Yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek, anne oldu

Mayıs ayından bu yana Bursa'daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yaşayan eşek, bir sıpa dünyaya getirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:18:02 -
Yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek, anne oldu

İSTANBUL (AA) - Ankara'da, kangal köpeklerinin anne eşek ve sıpasına saldırtılması görüntüleri sonrası kurtarılan eşek, anne oldu.

Sosyal medyada paylaşılan "kangal köpeklerinin anne eşek ve yavru sıpasına saldırtılması" görüntüleri sonrası gelen ihbarlar üzerine federasyon temsilcileri harekete geçmiş, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 Mayıs Pazar günü, Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle anne eşek köyde bulunarak kurtarılmıştı.

Yavrusu sıpanın ise kan kaybından öldüğü belirlenmişti.

Kurtarılan hayvanlara, kurtarıcısı olan HAYTAP temsilcisinin adı veriliyor. Zeynep adı verilen anne eşek, nakil aracıyla Haymana'dan Bursa'daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne götürülmüştü.

Mayıs ayından bu yana Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde yaşamını sürdüren anne eşek, dün sabah bir sıpa dünyaya getirdi. Sıpaya Burak adı verildi.

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